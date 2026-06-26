NBA／湖人連簽3位22歲落選秀！奶油賈霸、小里夫斯引球迷熱議

2026選秀湖人隊只有在首輪第24順位，選進貝勒大學搖擺人卡爾（Cameron Carr）。不過他們也立刻簽下3位22歲落選秀，增加陣容深度。

湖人給范德比爾特大學22歲前鋒奧克雷克（AK Okereke）雙向合約，上季出賽36場，平均得到9.6分3.6籃板2.0助攻，三分命中率40%。

湖人接著開訓練營合約，簽下聖路易斯大學22歲內線阿維拉（Robbie Avila），阿維拉因長相和全能球風在大學賽場獲得極高關注度，獲得奶油賈霸（Cream Abdul-Jabbar）、學院約柯奇（College Jokic）和牛奶張伯倫（Milk Chamberlain）等綽號，其中他最喜歡奶油賈霸這個綽號，上季他出賽35場，平均得到12.8分4.5籃板4.1助攻，三分命中率41%。

湖人還給邁阿密大學22歲後衛蘇德（Peter Suder）雙向合約，因外表神似剛續約的湖人球星里夫斯（Austin Reaves），因此獲得「小里夫斯」綽號。上季他出賽33場，平均得到14.8分4.6籃板4.0助攻，三分命中率42.1%。