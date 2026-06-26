快訊

00929等三檔台股ETF換股出爐 刪台積電、聯發科、聯電等

「住30年從未這麼嚴重」雨彈狂炸竹北釀淹水 道路封閉、住家泡水

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湖人連簽3位22歲落選秀！奶油賈霸、小里夫斯引球迷熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人隊簽下「奶油賈霸」阿維拉（Robbie Avila）。 路透
湖人隊簽下「奶油賈霸」阿維拉（Robbie Avila）。 路透

2026世足賽

2026選秀湖人隊只有在首輪第24順位，選進貝勒大學搖擺人卡爾（Cameron Carr）。不過他們也立刻簽下3位22歲落選秀，增加陣容深度。

湖人給范德比爾特大學22歲前鋒奧克雷克（AK Okereke）雙向合約，上季出賽36場，平均得到9.6分3.6籃板2.0助攻，三分命中率40%。

湖人接著開訓練營合約，簽下聖路易斯大學22歲內線阿維拉（Robbie Avila），阿維拉因長相和全能球風在大學賽場獲得極高關注度，獲得奶油賈霸（Cream Abdul-Jabbar）、學院約柯奇（College Jokic）和牛奶張伯倫（Milk Chamberlain）等綽號，其中他最喜歡奶油賈霸這個綽號，上季他出賽35場，平均得到12.8分4.5籃板4.1助攻，三分命中率41%。

湖人還給邁阿密大學22歲後衛蘇德（Peter Suder）雙向合約，因外表神似剛續約的湖人球星里夫斯Austin Reaves），因此獲得「小里夫斯」綽號。上季他出賽33場，平均得到14.8分4.6籃板4.0助攻，三分命中率42.1%。

湖人 Austin Reaves 里夫斯

相關新聞

NBA／湖人連簽3位22歲落選秀！奶油賈霸、小里夫斯引球迷熱議

2026年選秀湖人隊只有在首輪第24順位，選進貝勒大學搖擺人卡爾（Cameron Carr）。不過他們也立刻簽下3位22歲落選秀，增加陣容深度。

NBA／交易小鮑爾將選秀資產燃燒殆盡 ESPN給負評：灰狼D+、黃蜂B-

灰狼隊日前才送走先發大前鋒藍道（Julius Randle），昨天又將主力長人里德（Naz Reid）交易去黃蜂隊，換回明星後衛小鮑爾（LaMelo Ball）。這筆交易讓部分球迷感到匪夷所思，美國媒體ESPN更給出D+負評，黃蜂則是獲得B-。

NBA／尼克將放走8年元老？ 名記曝羅賓森續約前景不樂觀

尼克剛奪下隊史睽違53年的NBA總冠軍，但陣容今夏恐出現變動。根據《紐約郵報》記者邦迪（Stefan Bondy）報導，效力尼克8個球季的中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）續約機率相當低，將在今夏成為完全自由球員。

NBA／暴龍冠軍功臣有望歸隊？雷納德若離隊僅願續約「前東家」

快艇球星雷納德（KawhiLeonard）今夏交易傳聞不斷延燒。根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）與《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）透露，若快艇最終決定交易雷納德，他只願意與兩支球隊完成長約續約，分別是暴龍與馬刺，而外界也開始討論，昔日與馬刺不歡而散的他，是否有機會重返聖安東尼奧。

NBA／40歲霍福特續留勇士拚第20個賽季 改簽2年1400萬美元新約

40歲老將霍福特（Al Horford）計畫拒絕執行原本價值600萬美元的球員選項，將會在下個月自由市場開啟後，與勇士簽下一份2年1400萬美元的新合約。這份新約將全額保障，並包含交易保證金。

NBA／告別三球時代！後場殺手懷特3年21.9億續約黃蜂

隨著黃蜂當家球星「三球」小鮑爾（LaMeloBall）被交易至灰狼後，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，後衛懷特（Coby White）與球隊完成3年7400萬美元（約新台幣21.9億元）續約，且為全額保障，合約中不包含任何球員或球隊選項，正式確立球隊未來核心方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。