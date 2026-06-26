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NBA／交易小鮑爾將選秀資產燃燒殆盡 ESPN給負評：灰狼D+、黃蜂B-

聯合新聞網／ 綜合報導
小鮑爾、愛德華。 美聯社
小鮑爾、愛德華。 美聯社

2026世足賽

灰狼隊日前才送走先發大前鋒藍道（Julius Randle），昨天又將主力長人里德（Naz Reid）交易去黃蜂隊，換回明星後衛小鮑爾（LaMelo Ball）。這筆交易讓部分球迷感到匪夷所思，美國媒體ESPN更給出D+負評，黃蜂則是獲得B-。

灰狼才剛把藍道和2026首輪第28順位選秀權交易至籃網隊，只換來二輪33順位。接著昨天又把里德、2033年首輪、2028至2030首輪互換權及3個二輪選秀權交易到黃蜂，換回小鮑爾和前鋒格林（Josh Green）。這使灰狼已沒有任何2034年之前的選秀權資產可以交易。

ESPN先提到這筆交易的正面之處，儘管小鮑爾偶爾會出現愚蠢失誤，或投不該出手的三分，但確實是非常出色的進攻引擎，是產量極高且穩定的三分射手，也是優秀傳球者，並知道如何執行擋拆。對一支控衛康利（Mike Conley）開始顯露老態後，就一直缺乏組織能力的球隊來說，這是非常有意義的補強。

有了愛德華（Anthony Edwards）和小鮑爾，灰狼現在擁有NBA最好的後場組合，再加上多森姆（Ayo Dosunmu）簽下5年1.2億美元合約留隊，灰狼的後衛輪替從原本只有愛德華與一堆問號，轉變成不可否認的強項。

ESPN也提到這筆交易的隱憂，有兩個巨大疑慮。一是小鮑爾的出賽穩定性，灰狼幾乎將未來全押在這件事上。小鮑爾自生涯第2年入選明星賽後，過去4季出賽場次為36、22、47、72。上季雖出賽72場，實際上黃蜂將他的上場時間限制在每場28分鐘，以維持體能。

第二個疑慮是，這筆交易對灰狼陣容平衡造成影響，現在後場看起來深度充足且充滿變化，但前場空洞，灰狼上季3名主力長人中的2人，在交易中離隊。目前來看，小前鋒是麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、中鋒是戈貝爾（Rudy Gobert），替補中鋒則是19歲的貝林傑（Joan Beringer），大前鋒出現巨大空缺，在一個身材高度重新變得重要的聯盟中，這是大問題，不清楚灰狼是否有足夠資源解決。

灰狼把最後一次大手筆操作，押在一名容易受傷且防守受限的後衛身上，確實填補一個巨大缺口，卻又製造另一個同樣大的洞，這可能讓灰狼將自己鎖進無法取勝的局面。如果明年休賽季又想重新來過，彈性也會比現在更少。

由左至右米勒（上）、布里吉斯（下）、小鮑爾、克努佩爾、迪亞巴特。 美聯社
由左至右米勒（上）、布里吉斯（下）、小鮑爾、克努佩爾、迪亞巴特。 美聯社

黃蜂則在這筆交易獲得B-的普通評價，上季小鮑爾、克努佩爾（Kon Knueppel）、米勒（Brandon Miller）、布里吉斯（Miles Bridges）和迪亞巴特（Moussa Diabate）同場509分鐘，每百回合淨勝對手26.4分，進攻效率高達134.9。雖最終止步附加賽，但場均淨勝分+4.9，排在聯盟第8，比灰狼還高2名。

單看這筆交易，黃蜂下季會變差，小鮑爾上季在場時，每百回合123.2分，優於金塊的聯盟最佳進攻效率。當鮑爾不在場時，黃蜂每百回合110.6分，等同聯盟第26名國王進攻水準。

儘管黃蜂補進2033年無保護首輪籤，成為球隊最有價值的選秀資產，但是否足以讓一支正在崛起的競爭球隊，經歷隊史10多年來最令人振奮的一季後，選擇放慢腳步？這是比較難說服人的部分。不過沒有人比黃蜂更了解小鮑爾，如果他們選擇小鮑爾近年最健康的一季後，高點出售，確實值得思考，是否知道一些灰狼不知道的事。

灰狼 黃蜂 Anthony Edwards LaMelo Ball

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