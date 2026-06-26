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NBA／尼克將放走8年元老？ 名記曝羅賓森續約前景不樂觀

聯合新聞網／ 綜合報導
效力尼克8個球季的中鋒羅賓森將在今夏成為完全自由球員。 法新社
效力尼克8個球季的中鋒羅賓森將在今夏成為完全自由球員。 法新社

2026世足賽

尼克剛奪下隊史睽違53年的NBA總冠軍，但陣容今夏恐出現變動。根據《紐約郵報》記者邦迪（Stefan Bondy）報導，效力尼克8個球季的中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）續約機率相當低，將在今夏成為完全自由球員。

邦迪在社群媒體發文表示，「我聽到的消息是，羅賓森下季不太可能回到尼克。他是隊上效力最久的球員，同時也是完全自由球員。老闆多蘭（James Dolan）已經表明，不願意讓球隊薪資超過第二層豪華稅，因此要完整保留這套冠軍陣容幾乎不可能。」

對此，《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）則直言，尼克若放走羅賓森將是錯誤決定。

「這看起來是非常糟糕的決策。尼克根本沒有理由不跨進第二層豪華稅。他們才剛拿下總冠軍，目前也不需要擔心第二層豪華稅帶來的限制，更何況多蘭完全有能力支付豪華稅。」

事實上，尼克管理層的態度也反映在今年選秀會上，球隊選擇交易掉首輪籤，避免承擔首輪新秀的保障合約，以降低薪資壓力。

現年28歲的羅賓森於2018年第二輪選秀加入尼克，也是目前隊內效力最久的球員。本季例行賽羅賓森出賽60場，場均19.6分鐘便能貢獻8.8籃板，是尼克替補席重要的防守與籃板戰力之一；不過到了季後賽，羅賓森上場時間下降約6分鐘，罰球命中率僅29.3%，也讓對手多次祭出「駭客戰術」，刻意犯規逼他站上罰球線。

即便如此，羅賓森仍在總冠軍賽扮演關鍵角色。雖然總冠軍賽開打前夕右手意外骨折，但他仍帶傷出戰，並在封王戰抓下10個籃板，其中終場前22秒的重要進攻籃板，幫助尼克保住球權，最終成功守住勝利，完成奪冠目標。

值得一提的是，羅賓森的離隊傳聞早在6月初便已出現，當時就有消息指出，湖人與公牛都有意爭取這位防守型中鋒。

NBA 邦迪 羅賓森 尼克 多蘭

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