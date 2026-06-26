NBA／暴龍冠軍功臣有望歸隊？雷納德若離隊僅願續約「前東家」

快艇球星雷納德（KawhiLeonard）今夏交易傳聞不斷延燒。根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）與《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）透露，若快艇最終決定交易雷納德，他只願意與兩支球隊完成長約續約，分別是暴龍與馬刺，而外界也開始討論，昔日與馬刺不歡而散的他，是否有機會重返聖安東尼奧。

馬克斯在2026年NBA選秀轉播時表示，不少季後賽球隊都在關注雷納德的動向，「他目前還有兩年合約，而且符合提前續約資格。我認為很多季後賽球隊都在密切關注雷納德接下來的發展。」

當被問到哪些球隊最有可能時，馬克斯則意味深長地回答，「也許是他以前效力過的球隊。」

費雪則指出，儘管快艇目前仍希望留下雷納德，而雷納德本人最希望的選擇也是繼續留在洛杉磯，但聯盟消息人士透露，暴龍已經向外界表達，若雷納德正式進入交易市場，球隊將有意重新網羅這位昔日總冠軍功臣。

「快艇仍決心留下雷納德，而他本人也最希望繼續待在自己熱愛的南加州。不過，聯盟消息人士透露，一旦雷納德真正進入交易市場，暴龍已經表達希望重新迎回這位隊史唯一總冠軍核心的興趣。」

此外，費雪也透露，若雷納德真的離開快艇，願意長期續約的球隊其實只有兩支。

「活塞與熱火並非雷納德願意長期續約的球隊。事實上，目前只有兩支球隊能讓他考慮簽下延長合約，就是他加盟快艇前效力過的兩支球隊，暴龍與馬刺。」

費雪則表示，他目前仍不清楚馬刺是否有意重新迎回雷納德，「不過考量到馬刺目前已進入溫班亞瑪（Victor Wembanyama）時代，加上雙方2018年分手時鬧得很不愉快，馬刺是否願意重新合作，仍有待觀察。」

值得一提的是，費雪也強調，快艇目前仍相信球隊有能力圍繞雷納德持續補強陣容，繼續保有西區競爭力，因此除非管理層態度出現重大改變，否則雷納德短期內仍預計留在洛杉磯。

2018年夏天，雷納德因傷勢與球隊醫療團隊產生分歧，最終與馬刺關係決裂，被交易至暴龍。雖然他僅效力一季，卻率隊奪下隊史首冠，也留下經典的「The Shot」絕殺76人畫面，隨後又以自由球員身分加盟快艇。

如今隨著快艇逐步邁向年輕化，外界開始認為雷納德可能成為交易籌碼。報導指出，暴龍原本曾積極追逐「三球」小鮑爾（LaMelo Ball），但隨著後者被交易至灰狼，球團也將補強目標轉向雷納德。

現年34歲的雷納德剛完成生涯第14個NBA球季，上季代表快艇出賽65場，創下近年健康新高，場均攻下生涯新高的27.9分，另有6.4籃板、3.6助攻、1.9抄截，投籃命中率50.5%，三分命中率38.7%，仍維持頂尖球星水準。

雖然雷納德依舊具備爭冠實力，但考量到年齡、傷病史，暴龍和馬刺是否願意犧牲多名年輕戰力與未來選秀資產迎回這位昔日王牌，仍是最大的未知數。