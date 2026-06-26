NBA／40歲霍福特續留勇士拚第20個賽季 改簽2年1400萬美元新約

40歲老將霍福特（Al Horford）計畫拒絕執行原本價值600萬美元的球員選項，將會在下個月自由市場開啟後，與勇士簽下一份2年1400萬美元的新合約。這份新約將全額保障，並包含交易保證金。

霍福特新球季將邁入生涯第20個賽季，也將成為史上第13位達成這項里程碑的球員，加入詹姆斯（LeBron James）、卡特（Vince Carter）、保羅（Chris Paul）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、賈奈特（Kevin Garnett）、威利斯（Kevin Willis）、帕瑞許（Robert Parish）、羅瑞（Kyle Lowry）、海斯倫（Udonis Haslem）、克勞佛（Jamal Crawford）、布萊恩（Kobe Bryant）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的行列。

談到即將進入生涯第20季，霍福特表示：「我腦中大概知道幾個名字，但我之前沒看過完整名單。這很難相信。對我來說，我非常感激。要在這個聯盟待這麼多年真的很困難，需要很多投入、犧牲與時間。我仍然覺得自己能夠貢獻，能對一支球隊產生影響。」

對霍福特來說，想要幫助勇士反彈，也意味著他必須維持更好的健康狀態與出賽穩定性。他上季開季前幾個月受到坐骨神經痛問題影響，賽季後段又出現小腿拉傷，整季只出賽45場。過去19年NBA生涯中，霍福特只有4季出賽未達60場。

為了讓身體準備好迎接新球季，霍福特與勇士計畫替他打造一套力量與體能訓練計畫，讓他整個休賽季都留在舊金山灣區。勇士由塞勒布里尼（Rick Celebrini）領導的醫療團隊，向來以細緻管理老將身體狀態聞名。

霍福特今年夏天也不會代表多明尼加國家隊參加國際賽。他說：「我理解我們眼前有很大的機會。我會把所有能量與專注力放在確保自己以最佳狀態幫助球隊。到了40歲，我們不認為夏天花2週去打幾場比賽是理想安排。當我們談過這件事後，我理解這個計畫。」

霍福特回歸，也成為勇士休賽季陣容穩定的重要一步。勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）正積極與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的代表討論，希望以短期合約帶回這名具外線能力的長人。同時，勇士近期也預期格林（Draymond Green）很可能執行價值2760萬美元的球員選項。

霍福特表示：「如果這個團隊保持健康，如果我們能在一起，我覺得我們會有競爭力。我不想想得太遠，但只要我們能等到巴特勒和穆迪（Moses Moody）回來，我們會是一支非常有競爭力的隊伍，也會盡全力做到最好。」

穆迪同樣在3月遭遇左膝髕骨肌腱撕裂，導致賽季提前報銷。另一方面，勇士日前也在選秀會上以第11順位選進密西根側翼倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。倫德伯格與霍福特一樣都有多明尼加血統，霍福特透露，自己的父親提托（Tito）與倫德伯格的父親歐卡里（Okary），曾在1990年代初期一起效力多明尼加國家隊。

談到倫德伯格，霍福特表示：「他已經準備好打NBA了。他身材強壯，能得分、能往籃下攻擊，也能對防守施加壓力。有他，再加上我們去年原有的球員，我期待我們會處在一個很不錯的位置。」

等到新球季例行賽開打，霍福特將成為勇士隊史第一位年滿40歲仍代表球隊出賽的球員。他也是NBA史上僅有7位生涯至少累積1000次阻攻與1000顆三分球的球員之一。

霍福特也不認為自己的生涯終點已經近在眼前。這次簽下2年合約，代表他仍相信自己還能繼續打多個賽季。

他說：「我感覺真的很好，我有好好照顧自己。老實說，過去5年我都是一年一年看，這一直是我的方式。但這次我要簽2年合約，我的想法是，『嘿，就放手去做吧。』我不會限制自己。只要我感覺良好，能幫助球隊，而我們也在做很棒的事情，那就繼續下去。」