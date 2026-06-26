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NBA／告別三球時代！後場殺手懷特3年21.9億續約黃蜂

聯合新聞網／ 綜合報導
懷特與黃蜂完成3年7400萬美元續約，且為全額保障，合約中不包含任何球員或球隊選項。 法新社。
懷特與黃蜂完成3年7400萬美元續約，且為全額保障，合約中不包含任何球員或球隊選項。 法新社。

2026世足賽

隨著黃蜂當家球星「三球」小鮑爾（LaMeloBall）被交易至灰狼後，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，後衛懷特（Coby White）與球隊完成3年7400萬美元（約新台幣21.9億元）續約，且為全額保障，合約中不包含任何球員或球隊選項，正式確立球隊未來核心方向。

現年26歲的懷特是在2025-26球季加盟黃蜂，此前效力公牛長達6個球季。本季代表黃蜂出賽21場，場均繳出15.6分、3籃板、3助攻，三分球命中率高達39.1%，展現穩定的得分與組織能力。

其中最令人印象深刻的一戰，莫過於東區附加賽首戰對決熱火。懷特全場攻下19分，並在正規時間剩下10.8秒時投進一記高難度後仰三分球，成功將比賽逼進延長賽，最終幫助黃蜂以127：126驚險獲勝。

事實上，懷特的NBA生涯並非一路順遂。他在新人球季便繳出場均13.2分，不過接下來幾年發展停滯，甚至在2022-23賽季跌入谷底，場均僅9.7分，一度失去先發位置。

然而重返先發後，懷特逐漸打出身價。2023-24球季場均攻下19.1分，隔年更首度突破場均20分大關，成為公牛最重要的得分點之一。

雖然上季因交易及角色改變，數據略有下滑，但近3個球季，他仍平均可繳出19.1分、4.6助攻、3.9籃板，證明自己已是聯盟具備穩定輸出的後衛。

值得一提的是，對懷特而言，加盟黃蜂也別具意義。現年26歲的他出生於北卡羅來納州，大學則效力於北卡大學，此次回到家鄉球隊效力，可說是真正的「返鄉」。

另外，黃蜂籃球事務總裁彼得森（Jeff Peterson）先前就曾盛讚懷特非常符合球隊文化，「他是真正來自卡羅萊納的人，非常符合我們想打造的球隊文化。能夠把他帶回家，對我們來說是一件非常棒的事情。」

如今小鮑爾的離隊，黃蜂也將正式展開新篇章。球團計畫以懷特接下黃蜂先發控球後衛位置，與神射手克努佩爾（KonKnueppel）組成後場搭檔，鋒線則由米勒（Brandon Miller）及剛加盟的里德（Naz Reid）坐鎮，中鋒位置則可能由長人迪亞巴特（Moussa Diabate）或卡克布倫納（Ryan Kalkbrenner）擔任先發，打造新一代競爭陣容。

因此，在送走鮑爾後，黃蜂第一時間便與懷特完成續約，希望由他填補後場戰力空缺，並與米勒、克紐佩爾共同肩負球隊未來，也不排除持續透過交易或自由市場補強陣容，尋找更多具備明星實力的球員，進一步提升競爭力。

NBA 黃蜂 熱火 ESPN 小鮑爾

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