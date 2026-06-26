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NBA／去年被湖人退貨、上季打60場 太陽3年12億合約留中鋒威廉斯
太陽隊今天和中鋒威廉斯（Mark Williams）達成協議，簽下3年3800萬美元（約12.1億新台幣）完全保障合約，比外界預期的價碼還低。
去年2月威廉斯一度被交易到湖人隊，但因體檢報告未過為由，慘遭退貨。去年休賽季太陽用2張首輪選秀權換來他，上季在太陽出賽60場，其中有55場先發，平均只上場23.6分鐘，就能拿下11.7分8.0籃板。
威廉斯過去傷病史豐富，出賽60場已是生涯新高。太陽控制威廉斯上場時間，但季後賽威廉斯仍因傷無法上陣，只能眼睜睜看太陽首輪遭雷霆隊橫掃。
原本外界預期威廉森有望拿下超過中產合約（約1500萬美元）的價碼，最後以較為低廉的薪資續留太陽，避免進入自由球員市場。
太陽休賽季已和自由球員格里斯佩（Collin Gillespie）、古德溫（Jordan Goodwin）和威廉斯達成續約協議，新賽季
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