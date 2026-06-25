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NBA／灰狼再豪賭送走里德換回小鮑爾 2020狀元探花雙劍合璧
黃蜂在今天傳出將加速完成小鮑爾（LaMelo Ball）的交易腳步後，今天晚間也傳出將與灰狼達成交易，用小鮑爾搭配上格林（Josh Green）換回灰狼長人里德（Naz Reid）以及一個首輪籤和3個首輪互換權及3個次輪籤，這也將讓2020選秀狀元愛德華（Anthony Edwards）與探花小鮑爾將在新賽季正式合體。
灰狼在今年季後賽敗興而歸後，日前先透過三方交易案將明星前鋒藍道（Julius Randle）送走，今天則是又傳出將與黃蜂達成小鮑爾的交易案，為愛德華找到後場新搭擋。不過灰狼也因此送出長人里德與2033年的首輪無保護選秀權和三個次輪選秀權（2029年、2032年和2033年），兩隊還將互換2028年、2029年和2030年的三個首輪選秀權。
小鮑爾本季出賽72場例行賽，場均20.1分、7.1次助攻和4.8個籃板，三分球命中率為36.8%。這是他自2021-22賽季（第二季）出賽75場以來，單季出場次數最多的一次。從2022-23賽季到2024-25賽季，他因傷總共只打了105場比賽。
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