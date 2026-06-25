快訊

新北二重疏洪道積淹水 今晚開始管制疏洪十路以北區段

高雄某高中校長失聯數小時 晚間被發現陳屍校長辦公室廁所

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／灰狼再豪賭送走里德換回小鮑爾 2020狀元探花雙劍合璧

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
小鮑爾被黃蜂交易給灰狼。 法國新聞社
小鮑爾被黃蜂交易給灰狼。 法國新聞社

2026世足賽

黃蜂在今天傳出將加速完成小鮑爾（LaMelo Ball）的交易腳步後，今天晚間也傳出將與灰狼達成交易，用小鮑爾搭配上格林（Josh Green）換回灰狼長人里德（Naz Reid）以及一個首輪籤和3個首輪互換權及3個次輪籤，這也將讓2020選秀狀元愛德華（Anthony Edwards）與探花小鮑爾將在新賽季正式合體。

灰狼在今年季後賽敗興而歸後，日前先透過三方交易案將明星前鋒藍道（Julius Randle）送走，今天則是又傳出將與黃蜂達成小鮑爾的交易案，為愛德華找到後場新搭擋。不過灰狼也因此送出長人里德與2033年的首輪無保護選秀權和三個次輪選秀權（2029年、2032年和2033年），兩隊還將互換2028年、2029年和2030年的三個首輪選秀權。  

小鮑爾本季出賽72場例行賽，場均20.1分、7.1次助攻和4.8個籃板，三分球命中率為36.8%。這是他自2021-22賽季（第二季）出賽75場以來，單季出場次數最多的一次。從2022-23賽季到2024-25賽季，他因傷總共只打了105場比賽。

灰狼 里德 小鮑爾

延伸閱讀

NBA／黃蜂打出氣勢卻打算交易「三球」灰狼和暴龍最積極爭取

NBA／灰狼評估交易兩大悍將 首輪28順位籤也可能成籌碼

愛德華孤掌難鳴需要二號球星？灰狼或許不要冒險交易會更好

NBA／灰狼籃網公牛達成三方交易！明星大前鋒藍道被賤賣

相關新聞

Knicks in Five：當球場成為政治人物的戰場，紐約尼克能否團結紐約？

《紐約時報》資深運動專欄作家奧康納（Ian O'Connor）在評論中寫到，從沒想過自己會寫下「紐約尼克總冠軍」這行字，但這句話在2026年成真了。紐約尼克隊的球迷為了這座冠軍，足足等了53年。

NBA／灰狼再豪賭送走里德換回小鮑爾 2020狀元探花雙劍合璧

黃蜂在今天傳出將加速完成小鮑爾（LaMelo Ball）的交易腳步後，今天晚間也傳出將與灰狼達成交易，用小鮑爾搭配上格林（Josh Green）換回灰狼長人里德（Naz Reid）以及一個首輪籤和3個首輪互換權及3個次輪籤，這也將讓2020選秀狀元愛德華（Anthony Edwards）與探花小鮑爾將在新賽季正式合體。

NBA／拓荒者新主帥僅獲一年保障約 活塞教練認為價值被貶低

拓荒者新任主帥諾里僅獲得一年保障合約，引發活塞教練比克斯塔夫不滿，直言此合約貶低教練價值。比克斯塔夫提到，教練無法建立威信，將影響球員責任感。新老闆鄧頓的做法引發廣泛關注。

NBA／勇士選秀拿2側翼補強缺口！柯瑞幽默歡迎小老弟

勇士隊昨天用首輪第11順位，選進23歲前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg），沒想到倫德伯格竟自爆，自己曾經很討厭柯瑞（Stephen Curry）。今天柯瑞在倫德伯格的IG貼文下，留言歡迎這位小老弟加入灣區大軍。

NBA／赫洛女友曾是新隊友庫茲瑪戀人 成公鹿休息室另類風波

赫洛因交易從熱火加盟公鹿，與前隊友庫茲瑪成為新隊友。赫洛的女友亨利曾與庫茲瑪交往，為公鹿休息室增添話題。亨利和赫洛共同育有兩名孩子，儘管曾引發分手傳聞，但目前兩人關係依然穩定。

NBA／名記建議用詹姆斯換騎士艾倫：相信湖人1.7秒內就會答應

湖人傳出有意以詹姆斯先簽後換交易騎士中鋒艾倫，這將成為他們補強禁區的關鍵策略。詹姆斯將成為自由球員，湖人若能成功引進艾倫，將大幅提升陣容競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。