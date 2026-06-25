NBA／拓荒者新主帥僅獲一年保障約 活塞教練認為價值被貶低

前灰狼助理教練諾里（Micah Nori）即將成為拓荒者下賽季新主帥，不過外傳他僅有第一年為保障合約，後續兩年皆為球隊選擇權，美國國家籃球教練協會（NBCA）主席比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）對此表達不滿，直言：「這完全貶低了教練的價值。」

比克斯塔夫同時也是活塞總教練，他在去年底從溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）手中接下美國國家籃球教練協會主席一職，他認為若總教練未獲得複數年合約保障，會影響教練團建立威信，他說：「當球員覺得你隨時可能被替換或解雇時，要如何要求他們負起責任呢？」

諾里在灰狼擁有多年助理教練經驗，當拓荒者選擇撤換代總教練史普利特（Tiago Splitter）後，諾里順利成為新任主帥，比克斯塔夫說：「我了解諾里有多努力才獲得這個機會，這是他應得的，但這份合約非常特殊，很遺憾的是，彷彿有人利用了他的夢想，並貶低多年來教練們建立的價值。」

拓荒者新老闆鄧頓。 美聯社

拓荒者新老闆鄧頓（Tom Dundon）自接手球隊後，便屢屢因節省花費等行為引發關注，包含季後賽期間不安排雙向合約球員隨隊，以及比賽日不願支付工作人員延後退房的費用等，比克斯塔夫最後說道：「多數老闆都明白優秀教練的價值，但是當一位新老闆沒有這種認知，還試圖削弱教練的地位與價值，就像對我們的價值抽了一記耳光。」