NBA／勇士選秀拿2側翼補強缺口！柯瑞幽默歡迎小老弟

勇士隊昨天用首輪第11順位，選進23歲前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg），沒想到倫德伯格竟自爆，自己曾經很討厭柯瑞（Stephen Curry）。今天柯瑞在倫德伯格的IG貼文下，留言歡迎這位小老弟加入灣區大軍。

倫德伯格在記者會提到2016年時很討厭柯瑞，「這對我來說是一個回到原點的時刻。2016年我是厄文（Kyrie Irving）的超級球迷，所以我以前很討厭柯瑞。」不過他也接著解釋，「我見過他（柯瑞）幾次，他真的是很好的人，能看他做擅長的事，會是一種榮幸。」

訪談曝光後引發勇士球迷熱議。倫德伯格在IG發文，分享自己被勇士選中的心情，「感謝上帝沒有讓我放棄，並賜給我繼續戰鬥的力量！下一個篇章即將展開，因為我現在是一名勇士了。謝謝你們，勇士國度。」

柯瑞則在留言區玩梗幽默回應，「出發，歡迎來到灣區，我將努力訓練，成為你心目中新的最愛球員。」

勇士新賽季將缺少巴特勒（Jimmy Butler）和穆迪（Moses Moody）兩名側翼大將，倫德伯格是一名側翼即戰力球員，身高206公分、全能且具備閱讀比賽能力，被看好能融入勇士體系。

22歲前鋒瓊斯（Lajae Jones）。 美聯社

勇士今天還在第二輪第54順位，選進201公分的22歲前鋒瓊斯（Lajae Jones），他上季在佛羅里達州立大學平均12.7分5.7籃板，三分命中率32.5%。瓊斯擁有防守4個位置的能力，打球充滿能量，被認為有機會補上勇士缺少的側翼運動能力。

儘管二輪尾段成材率不高，但勇士是例外，近年在二輪尾聲選到不少可用之兵，包含後衛理查德（Will Richard）、中鋒波斯特（Quinten Post）、中鋒傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）和前鋒桑托斯（Gui Santos），目前除了傑克森-戴維斯已被交易外，其他3人都還在勇士陣中。