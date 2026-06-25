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NBA／赫洛女友曾是新隊友庫茲瑪戀人 成公鹿休息室另類風波

聯合新聞網／ 綜合報導
赫洛（左）與庫茲瑪（右）即將成為公鹿隊友。 美聯社
赫洛（左）與庫茲瑪（右）即將成為公鹿隊友。 美聯社

後衛赫洛（Tyler Herro）因安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易案從熱火被送至公鹿，將與公鹿前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）成為隊友，恐為公鹿休息室增添場外話題，因為赫洛現任女友亨利（Katya Elise Henry）多年前曾是庫茲瑪交往對象。

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赫洛與亨利兩人已交往多年，且育有兩名孩子，不過亨利在與赫洛展開戀情之前，曾與庫茲瑪有過交往，在字母哥交易案正式完成後，立刻有網友在社群平台上提起這段感情史，並調侃這段特殊的隊友關係。

庫茲瑪與亨利的戀情可追溯回2018年至2019年間，兩人可說是當時NBA最受矚目的情侶之一，不過在兩人分手後也引發不小關注，當時亨利更曾公開表示庫茲瑪「無法駕馭她」，這句話迅速成為球迷討論焦點，並開始揣測真正的分手原因。

接著2020年，亨利與赫洛開始展開戀情，時至今日已共同育有兩名孩子，儘管亨利曾在Instagram取消追蹤赫洛，讓外界懷疑兩人關係是否生變，但赫洛也出面駁斥相關傳聞，目前兩人仍維持穩定交往關係。

有趣的是，當2020年庫茲瑪效力湖人時，曾在總冠軍賽與熱火交手，當時就有許多網友注意到兩人的這層關係，並猜測是否會因此尷尬，兩人如今將在六年後於公鹿隊聚首，雖然時隔多年，但兩人在休息室的一舉一動都備受關注。

公鹿 赫洛 庫茲瑪 安戴托昆波

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