NBA／名記建議用詹姆斯換騎士艾倫：相信湖人1.7秒內就會答應

湖人已經與里夫斯（Austin Reaves）完成續約，但傳奇球星詹姆斯（LeBron James）是否留在紫金大軍仍是未知數，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，只要詹姆斯有興趣加盟騎士，湖人將非常樂意用先簽後換的方式，將詹姆斯交易換回騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）。

溫德霍斯特在節目中說：「如果詹姆斯願意與騎士簽約，而騎士也願意給出詹姆斯想要的價碼，那湖人就很有機會透過先簽後換，拿詹姆斯去交易回艾倫。」

詹姆斯休賽季將成為完全自由球員，外界不斷猜測他究竟會加盟哪隊，新合約的價碼也備受討論，先前已傳出他並無降薪意願，不過溫德霍斯特也提到，詹姆斯已經與湖人進行新約談判。

不過湖人目前想圍繞球星唐西奇（Luka Doncic）重新建隊，補進優質長人也是必要目標，艾倫本季為騎士出賽56場，場均可攻下15.4分與8.5籃板，攻守兩端都能帶來巨大貢獻。

溫德霍斯特說：「湖人一定非常渴望得到艾倫，相信我，他們會在1.7秒內就答應這筆交易。」