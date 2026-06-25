NBA／黃蜂打出氣勢卻打算交易「三球」灰狼和暴龍最積極爭取

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，黃蜂隊明星後衛「三球」小鮑爾（LaMelo Ball）被擺上交易貨架，目前灰狼和暴龍是最積極爭取的球隊。

查拉尼亞指出，黃蜂正積極進行小鮑爾的交易談判，多支球隊積極追求這位明星後衛。資深記者史坦（Marc Stein）則是提到，灰狼和暴龍是目前最有興趣的球隊。

黃蜂上季尾聲打出氣勢，最終打進附加賽，外界認為即將重建成功。據資深記者費雪（Jake Fischer）消息，小鮑爾一直期待新賽季，希望能延續上季氣勢，但黃蜂正積極交易談判。

小鮑爾上季出賽72場，平均攻下20.1分7.1助攻4.8籃板1.2抄截，投籃命中率40.7%，三分命中率36.8%。雖數據上不是生涯最佳，但對於生涯傷勢不斷纏身的他，出賽72場已創下生涯第2多。