NBA／雷霆獲「反斑馬專武」要感謝快艇 馬拉是喬治交易案最後一張籤

雷霆今年選秀會用第12順位選進「西班牙巨塔」馬拉（Aday Mara），這張首輪選秀籤也是2019年「喬治（Paul George）交易案」最後一個原始籌碼，這筆被大家關注多年的重大交易案，每年都會被球迷反覆提出。

2019年，雷霆將當時獲選MVP前三的球星喬治送往快艇，換回亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、蓋里納利（Danilo Gallinari），再加上5張首輪籤及2個選秀交換權，現在看來光是得到亞歷山大就足以讓雷霆作為贏家，他不僅成為雷霆當家球星，更完成年度MVP二連霸，已經是聯盟重要看板人物。

不過再加上雷霆後續選秀所得到的資產，將讓交易案的勝利天秤更加傾斜，雷霆在2022年用快艇的第12順位選秀籤挑走威廉斯（Jalen Williams）、2023年又選中華勒斯（Cason Wallace），兩人目前都是雷霆重要戰力；還有2024年選進的托比奇（Nikola Topic）、2025年索柏（Thomas Sorber），再加上今年的馬拉，都是目前仍在雷霆陣中的球員。

儘管托比奇、索柏與馬拉尚未站穩NBA，但威廉斯已成為明星級前鋒，是雷霆陣中第二得分點；華勒斯則是重要防守大鎖，具備優秀三分投射與抄截能力。雷霆圍繞亞歷山大建隊前景仍一片光明，對比快艇在得到喬治後始終無法奪冠，最終更讓他轉投76人，使這筆交易案被譽為史上最大的交易勝利。