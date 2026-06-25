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NBA／2026選秀二輪+交易結果出爐！湖人和獨行俠又交易

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA選秀第二輪今登場，杜克大學後衛伊凡斯（Isaiah Evans）33順位被選中。這枚選秀權日前已被籃網交易至灰狼。 法新社
NBA選秀第二輪今登場，杜克大學後衛伊凡斯（Isaiah Evans）33順位被選中。這枚選秀權日前已被籃網交易至灰狼。 法新社

2026年選秀會第二輪今天登場，昨天穿戴400萬美元珠寶出席選秀首輪的杜克大學後衛伊凡斯（Isaiah Evans）33順位被選中，即將加入灰狼隊。

另外今天也發生多筆選秀權交換的小交易，包含湖人獨行俠隊，這是自唐西奇（Luka Doncic）驚天交易案以來，兩隊首次交易，因此引發熱議。

交易整理：

湖人用現金換公牛56順位。湖人再將56順位交易至獨行俠，換取現金。

尼克將31順位和55順位交易至火箭，換來39順位、53順位及2029年國王次輪籤。尼克再將53順位交易至活塞，換取現金。火箭再將55順位交易至快艇，換取現金。

雷霆將37順位交易至熱火隊，換來41順位和現金。

公牛將38順位交易至溜馬，換來溜馬未來選秀交換權、瓊斯（Kam Jones）和現金。

魔術將46順位交易至巫師，換來51順位和60順位。魔術再將60順位交易至公鹿換來現金。

快艇將52順位交易至老鷹，換來57順位和現金。

完整選秀二輪結果：

31、尼克（交易至火箭）Bruce Thornton，後衛

32、灰熊 Richie Saunders，後衛

33、籃網（交易至灰狼） Isaiah Evans，後衛

34、國王（交易至騎士） Meleek Thomas，後衛

35、馬刺（交易至金塊） Trevon Brazile，前鋒

36、快艇 Baba Miller，前鋒

37、雷霆（交易至熱火）Ryan Conwell 後衛

38、公牛（交易至溜馬）Braden Smith，後衛

39、火箭（交易至尼克）Jack Kayil，後衛

40、塞爾蒂克 Dillon Mitchell，前鋒

41、熱火（交易至雷霆）Otega Oweh，後衛

42、馬刺，Ja'Kobi Gillespie 後衛

43、籃網 Tyler Bilodeau 前鋒

44、馬刺 Maliq Brown 前鋒

45、國王 Emanuel Sharp 後衛

46、魔術（交易至巫師） Felix Okpara 前鋒

47、太陽（交易至尼克）Tyler Nickel 前鋒

48、獨行俠 Tobi Lawal，前鋒

49、金塊 Bryce Hopkins，前鋒

50、暴龍 Jaden Bradley，後衛

51、巫師（交易至魔術）Izaiyah Nelson，前鋒

52、快艇（交易至老鷹）Henri Veesaar，中鋒

53、火箭（交易至活塞）

54、勇士 Lajae Jones，後衛

55、尼克（交易至快艇）Nick Martinelli，前鋒

56、公牛（交易至湖人）Vsevolod Ishchenko，後衛

57、老鷹（交易至快艇）Narcisse Ngoy，前鋒

58、鵜鶘 Jaron Pierre Jr.，後衛

59、灰狼 Trey Kaufman-Renn，前鋒

60、巫師（交易至公鹿）Malique Lewis，前鋒

2026世足賽

選秀 湖人 獨行俠

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