NBA／2026選秀二輪+交易結果出爐！湖人和獨行俠又交易

2026年選秀會第二輪今天登場，昨天穿戴400萬美元珠寶出席選秀首輪的杜克大學後衛伊凡斯（Isaiah Evans）33順位被選中，即將加入灰狼隊。

另外今天也發生多筆選秀權交換的小交易，包含湖人和獨行俠隊，這是自唐西奇（Luka Doncic）驚天交易案以來，兩隊首次交易，因此引發熱議。

交易整理：

湖人用現金換公牛56順位。湖人再將56順位交易至獨行俠，換取現金。

尼克將31順位和55順位交易至火箭，換來39順位、53順位及2029年國王次輪籤。尼克再將53順位交易至活塞，換取現金。火箭再將55順位交易至快艇，換取現金。

雷霆將37順位交易至熱火隊，換來41順位和現金。

公牛將38順位交易至溜馬，換來溜馬未來選秀交換權、瓊斯（Kam Jones）和現金。

魔術將46順位交易至巫師，換來51順位和60順位。魔術再將60順位交易至公鹿換來現金。

快艇將52順位交易至老鷹，換來57順位和現金。