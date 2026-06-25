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NBA／活塞將禁區硬漢史都華交易至灰熊 傳有意換來公鹿「英雄哥」
活塞隊今天發動交易，將待了6季的禁區硬漢史都華（Isaiah Stewart）交易至灰熊隊，換取3個未來次輪選秀權，並清出薪資空間。
史都華是一名具備內線攪和能力，同時具備外圍投射能力的203公分內線。上季出賽58場，平均攻下10.0分5.0籃板，三分命中率33%。
史都華合約為4年6000萬美元，下賽季是第3年，下下賽季有球隊選項。活塞清出空間可能是為了透過交易或自由市場補強第二持球點。
活塞日前傳出有意里夫斯（Austin Reaves），但里夫斯已續留湖人隊。資深記者史坦（Marc Stein）指出，，活塞有意交易來公鹿隊「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）。
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