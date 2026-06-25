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NBA／頂薪續留湖人 里夫斯簽4年1.85億美元創落選秀紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
里夫斯。 法新社
里夫斯。 法新社

湖人在今天傳出與陣中後場大將里夫斯Austin Reaves）完成續約，里夫斯同意以一張4年1.85億美元（約台幣58.9億元）的頂薪合約續留紫金大軍，合約最後一年為球員選項，這筆簽約也正式刷新NBA歷史上「落選秀」的最大合約紀錄。

里夫斯先前果斷拒絕了下賽季價值1490萬美元的球員選項，目的就是為了這張頂薪大約。據了解，湖人球團為了展現誠意，在總冠軍賽結束後便大打「溫情牌」，特別在球隊練習場安排會面，不僅準備了印有他姓名縮寫「AR」的專屬枕頭，現場更播放他最愛的鄉村音樂，最終順利打動里夫斯的心。

當經紀團隊在今天與湖人達成協議時，里夫斯人正在高爾夫球場度假，他的女友隨後也在社群上分享了他興奮躺在草地慶祝的照片。親近里夫斯的消息來源透露，他此刻感到「如釋重負」，因為「他想一輩子當湖人球員，對他而言，沒有什麼比幫這座城市再拿一座總冠軍更重要的事了。」

28歲的里夫斯上季雖因小腿及腹斜肌傷勢僅出賽生涯新低的51場，但場均能繳出23.3分、5.5助攻與4.7籃板的頂尖數據。雖然他在季後賽奮力復出，場均貢獻20分，可惜湖人仍在第二輪不敵雷霆。如今總管佩林卡（Rob Pelinka）實踐諾言，順利在活塞等隊動用頂薪搶人前，成功綁定這位從落選一路逆襲的球隊核心。

2026世足賽

湖人 里夫斯 Austin Reaves

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