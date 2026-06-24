NBA／幫溫班亞瑪找替補幫手 馬刺首輪連拿兩個禁區怪物

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania），金塊將今年第26順位選秀權交易給馬刺，換回第35順位選秀權與未來兩張次輪選秀權，隨後馬刺在首輪選中康乃狄克大學中鋒里德（Tarris Reed Jr.），希望他成為溫班亞瑪（Victor Wembanyama）重點替補人選。

里德身高6呎10吋（約208公分），今年在NCAA協助康乃狄克大學闖進冠軍賽，在「三月瘋」期間繳出場均19.5分、13.2籃板的優異成績，最終也入選NCAA東區決賽最傑出球員，成功打出身價。

馬刺希望里德能進一步強化禁區陣容深度，成為當家球星溫班亞瑪的重要替補球員，考量他在季後賽期間肩負起球隊攻防兩端重任，需要更多年輕內線戰力來協助他減輕壓力，馬刺原先的替補中鋒為柯內特（Luke Kornet）。

肯塔基大學長人昆坦斯則在第20順位被馬刺挑走。 美聯社

馬刺另外也在第20順位挑走肯塔基大學長人昆坦斯（Jayden Quaintance），昆坦斯原先被看好妥妥能擠進樂透選區，但遭遇膝蓋韌帶嚴重傷勢，術後恢復也不如預期，使他身價一路下跌，屬於相對高風險的球員選擇。

儘管馬刺展現想打造年輕禁區陣容的企圖心，但《Yahoo Sports》卻點出選擇昆坦斯是一場豪賭：「如果他無法康復，會讓球隊總管顯得很愚蠢，但如果他能兌現天賦，這將會是首輪選秀的最大驚奇。」