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NBA／和老闆在「選秀戰情室」吵架 勇士總管：在討論高爾夫球場

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）。 美聯社
勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）。 美聯社

今天選秀會最大話題不是球員本身，而是勇士隊老闆拉卡柏（Joe Lacob）和總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在戰情室爭執畫面流出。鄧利維事後受訪時聲稱，兩人對於選擇密西根大學23歲前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）有共識。

對於這次爭吵，鄧利維開玩笑表示，「我們其實是在爭論舊金山哪座高爾夫球場最好。鄧利維接著強調，「至於我和拉卡柏之間的討論，我想當時可能確實有一些關於交易的談話，但我們最終都一致同意選擇倫德伯格。」

鄧利維透露老闆有點急，「從我們的角度來看，我們知道自己會在第11順位選倫德伯格，他就是我們要的人。不過你還是會想把所有可能性都釐清，確定沒錯過任何突然掉到面前或非常合理的機會，那就是我們當時在做的事。」

鄧利維還原當下對話內容，拉卡柏說，「拜託，趕快選這個人吧。』他則回：「我們還有時間，人家給你5分鐘。」鄧利維覺得老闆對選倫德伯格這件事，有點等不及。

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