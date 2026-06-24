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NBA／湖人交易補強內線又夢碎？公鹿恐無意再轉售韋爾
年輕中鋒韋爾（Kel'el Ware）昨天因「字母哥交易案」被熱火送往公鹿，記者費雪（Jake Fischer）指出，即使包含湖人在內等多支球隊向韋爾表達高度興趣，但公鹿目前並不考慮將其再次交易，恐使湖人禁區補強計畫破滅。
韋爾目前是NBA二年級生，本季例行賽出賽77場，場均可攻下11.1分、9.0籃板與1.1火鍋，且三分球命中率高達39.5%，擁有符合現代長人的全能身手，顯然公鹿也把22歲的韋爾視為後續重建的重要基石。
費雪在社群平台X上寫道：「儘管包括湖人在內等球隊對韋爾抱持高度興趣，但公鹿目前計畫將他留下。」
湖人一直試圖延攬禁區戰力，想替當家球星唐西奇（Luka Doncic）尋找一名優質內線長人，先前也有報導指出，湖人想透過參與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的多方交易案，設法換來韋爾，但如今湖人恐怕得將目光轉向其他人了。
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