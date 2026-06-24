快訊

周勝考前妻幫兒拉票遭公車撞斃 檢警相驗確認創傷性休克亡

明起變天！雙颱共舞牽引鋒面南下 西南部下到「紫爆」雨炸全台

「1774」不吉利？外資賣超史上最猛 0050遭捲款、台積電也難逃

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湖人交易補強內線又夢碎？公鹿恐無意再轉售韋爾

聯合新聞網／ 綜合報導
中鋒韋爾從熱火被交易至公鹿。 美聯社
中鋒韋爾從熱火被交易至公鹿。 美聯社

年輕中鋒韋爾（Kel'el Ware）昨天因「字母哥交易案」被熱火送往公鹿，記者費雪（Jake Fischer）指出，即使包含湖人在內等多支球隊向韋爾表達高度興趣，但公鹿目前並不考慮將其再次交易，恐使湖人禁區補強計畫破滅。

韋爾目前是NBA二年級生，本季例行賽出賽77場，場均可攻下11.1分、9.0籃板與1.1火鍋，且三分球命中率高達39.5%，擁有符合現代長人的全能身手，顯然公鹿也把22歲的韋爾視為後續重建的重要基石。

費雪在社群平台X上寫道：「儘管包括湖人在內等球隊對韋爾抱持高度興趣，但公鹿目前計畫將他留下。」

湖人一直試圖延攬禁區戰力，想替當家球星唐西奇（Luka Doncic）尋找一名優質內線長人，先前也有報導指出，湖人想透過參與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的多方交易案，設法換來韋爾，但如今湖人恐怕得將目光轉向其他人了。

2026世足賽

湖人 公鹿 安戴托昆波 唐西奇

相關新聞

NBA／選秀首輪樂透區結果出爐 4皇+4後衛毫無意外前8

2026年NBA選秀今天登場，結果一如外界預期，巫師隊選擇楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）當狀元，爵士隊挑中堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）為榜眼，杜克大學大前鋒布瑟（Cameron Boozer）成為探花加入灰熊隊。

NBA／幫溫班亞瑪找替補幫手 馬刺首輪連拿兩個禁區怪物

馬刺在NBA選秀中連挑兩名禁區新秀，選中康乃狄克大學中鋒里德，作為替補球員支援明星溫班亞瑪。另一名選手肯塔基大學的昆坦斯則因膝傷風險高，成為一場豪賭。

世足賽／哥倫比亞率先晉級 致勝功臣穆納茲：不以此滿足

民主剛果門將姆帕西（Lionel Mpasi）今天開賽前20分鐘就擋下哥倫比亞5次猛攻，但第76分鐘仍被穆納茲（Daniel Munoz）攻破球門，這記全場唯一進球讓哥倫比亞以2連勝率先晉級，穆納茲獲選單場最佳球員。

NBA／湖人交易夢又碎？公鹿恐無意再轉售韋爾

湖人補強計畫恐遭損壞，年輕中鋒韋爾在公鹿被熱火交易後，公鹿不考慮再次交易他，讓多隊包括湖人失去機會。韋爾本季場均11.1分、9.0籃板，成為公鹿重建基石。

NBA／還原與勇士老闆吵架內幕 總管鄧利維：在討論高爾夫球場

今天選秀會最大話題不是球員本身，而是勇士隊老闆拉卡柏（Joe Lacob）和總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在戰情室爭執畫面流出。鄧利維事後受訪時聲稱，兩人對於選擇密西根大學23歲前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）有共識。

NBA／湖人首輪選體能勁爆射手卡爾 父親曾與Kobe競爭灌籃大賽冠軍

湖人隊今天在選秀大會用第25順位和現金，交易來尼克隊第24順位，選擇來自貝勒大學的搖擺人卡爾（Cameron Carr），他與湖人之間存在許多巧妙緣分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。