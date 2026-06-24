NBA／湖人首輪選體能勁爆射手卡爾 父親曾與Kobe競爭灌籃大賽冠軍
湖人隊今天在選秀大會用第25順位和現金，交易來尼克隊第24順位，選擇來自貝勒大學的搖擺人卡爾（Cameron Carr），他與湖人之間存在許多巧妙緣分。
由於湖人在交易中送走現金，因此觸發第二層硬上限，本季團隊薪資不可超過2.2億美元。
卡爾2025-26賽季在大學出賽34場，平均上場33.7分鐘，攻下18.9分5.8籃板2.6助攻1.3阻攻，場均出手6.1顆三分，命中率37.4%。卡爾體測數據非常漂亮，橫移敏捷測試10.46秒，排第2；原地垂直起跳38吋，排第2；最大垂直起跳42.5吋，排第3，臂展則高達216公分。據「加州郵報」報導，湖人選秀前沒有試訓過卡爾。
卡爾的父親老卡爾（Chris Carr）曾在NBA打6個賽季，1997年效力灰狼隊時參加灌籃大賽，輸給湖人隊已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant），拿下亞軍。
另外，卡爾的經紀公司是WME，與湖人隊超級球星唐西奇（Luka Dončić）、中鋒艾頓（Deandre Ayton）和中鋒海斯（Jaxson Hayes）是同家經紀公司。
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