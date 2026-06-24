NBA／「約柯奇替補」想放棄千萬合約 若金塊不留瓦藍邱納斯將回鄉打球
立陶宛中鋒「大V」瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）是金塊重要替補戰力，儘管目前仍有明年球季合約在身，但根據《BasketNews》報導，如果瓦藍邱納斯能與金塊隊順利完成解約，便會立刻加盟立陶宛豪門考納斯綠林籃球隊（Zalgiris Kaunas）。
瓦藍邱納斯原本在去年休賽季就打算重返歐洲打球，但幾經波折後仍加盟金塊，被視為約柯奇（Nikola Jokic）的重要替補人選，本季例行賽出賽65場，場均貢獻8.7分、5.1籃板，這名34歲立陶宛老將擁有14年NBA經歷，生涯累計出賽超過1000場。
若瓦藍邱納斯能順利返回歐洲，預計會和考納斯綠林簽下兩年合約，目前他與金塊還保有一年1000萬美元的合約，不過最後一年為球隊選擇權，只要金塊球團選擇放棄，瓦藍邱納斯就能告別美國籃壇重返歐洲。
金塊球團預計會等到七月自由市場開市後，開始探詢瓦藍邱納斯的交易價值，不過隨著又一年在季後賽失利，加上球隊薪資空間不足，外界普遍預期金塊不會執行「大V」的球隊選項。
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