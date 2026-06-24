NBA／超糗！杜克後衛戴1.27億珠寶參加選秀 結果首輪未中選

杜克大學後衛伊凡斯（Isaiah Evans）今天出席NBA選秀會，配戴價值高達400萬美元（約1.27億新台幣）的珠寶，結果原本預期首輪會被選上的他，沒獲得任何球隊青睞。

據《紐約郵報》報導，伊凡斯今天現身紅毯時，配戴珠寶品牌Jason of Beverly Hills打造的價值300萬美元鑽石胸針，加上價值100萬美元的鑽石錢包鍊。

遺憾的是，伊凡斯並沒有在前30順位被選中，只有在紅毯上展現珠寶。伊凡斯2025-26賽季在杜克大學出賽38場，平均得到15分3.2籃板，三分命中率36.1%，明天他還有機會在選秀第二輪被選中。

伊凡斯與珠寶設計師Jason透過杜克大學一名共同朋友認識，兩人合作將近一年，為他人生中最重要的夜晚打造配件。鑽石胸針中央鑲有一顆45克拉的「鴿血紅」紅寶石，並特別挑選，用來呼應他深藍色西裝的紅色細條紋，胸針外圍還鑲有6克拉巴洛克形狀的白鑽。

Jason告訴紐約郵報：「NBA選秀史上，從來沒有任何一枚胸針做到這種等級。除此之外，我們還搭配一條擁有超過170克拉鑽石的錢包鍊。」

伊凡斯表示，希望在選秀夜透過整體造型，製造視覺衝擊，談到自己的鑽石配件，他說：「我覺得這很能代表我。」這條錢包鍊是同類型作品中的首例，估值100萬美元，是NBA選秀史上最昂貴的珠寶造型。

Jason提到自己的設計理念，「我做這行已經22年，習慣看到很多NBA新秀被選中時，戴有自己姓名縮寫的大獎牌、大耳環。我們這次想和伊凡斯一起帶來不同能量。幾個月前我們就和他坐下來討論，當時我們有個構想，就是把Met Gala（時尚秀）帶進NBA選秀。」