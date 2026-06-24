快訊

春哥侃陸／頻頻抓人不尋常？中共組織人事系統3大變

瑪丹娜開撕環球影業！自傳電影徹底破局 怒噴：我值得超級大預算

Netflix韓國版把台劇歸類「中國片」！官方回應了 網再爆料：日本版也是

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／雷霆選秀拿「反斑馬專武」 西班牙巨塔馬拉：會準備好對決

聯合新聞網／ 綜合報導
「西班牙巨塔」馬拉（Aday Mara）。 美聯社
「西班牙巨塔」馬拉（Aday Mara）。 美聯社

雷霆隊今年季後賽遭馬刺隊淘汰，在今天登場的2026年選秀當中，以首輪第12順位拿下「西班牙巨塔」馬拉（Aday Mara），馬拉也被問到，即將被拿來對付馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的感受。

現年21歲的馬拉身高221公分，站立摸高297公分創體測史上第2高紀錄。2025-26賽季效力密西根大學，場均上場23.4分鐘，就能貢獻12.1分6.8籃板2.4助攻2.6火鍋，幫助密西根奪下冠軍。

雷霆選下馬拉後，外界立刻聯想雷霆將用他來防守溫班亞瑪，外界更稱呼他為「溫班亞瑪防守者」。對此馬拉表示，「聽到這種說法不是壞事，我覺得這需要一些時間適應，但我很興奮。我很期待和他交手，當然也很期待在NBA打球，我覺得我會經常和他對上，如果不是在NBA，也會在國家隊，所以我很興奮，會準備好和他對決。」

馬拉自認能和雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）並肩作戰，「我認為我能和霍姆葛倫一起打球，我們可以同時上場，光就護框這點來說，這對球隊會非常有幫助。」

22歲高球商後衛斯蒂爾茲（Bennett Stirtz）。 歐洲新聞圖片社
22歲高球商後衛斯蒂爾茲（Bennett Stirtz）。 歐洲新聞圖片社

雷霆還用第17順位+2個次輪選秀權換來第16順位，選下22歲的高球商後衛斯蒂爾茲（Bennett Stirtz）。雷霆目前後衛人才相當充足，包含亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、米契爾（Ajay Mitchell）、華勒斯（Cason Wallace）、麥肯（Jared McCain）、喬伊（Isaiah Joe）和托比奇（Nikola Topic）。如今又選進即戰力的斯蒂爾茲，後續可能會透過交易調整陣容。

斯蒂爾茲談到加入雷霆時說，「我覺得這個搭配再適合不過，這個組織以及周圍的人，全都是很好的人。我很喜歡奧克拉荷馬市，很期待和每個人建立關係，然後正式開始。」

2026世足賽

雷霆 馬刺 Victor Wembanyama 霍姆葛倫

相關新聞

NBA／選秀首輪樂透區結果出爐 4皇+4後衛毫無意外前8

2026年NBA選秀今天登場，結果一如外界預期，巫師隊選擇楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）當狀元，爵士隊挑中堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）為榜眼，杜克大學大前鋒布瑟（Cameron Boozer）成為探花加入灰熊隊。

NBA／雷霆選秀拿「反斑馬專武」 西班牙巨塔馬拉：會準備好對決

雷霆隊今年季後賽遭馬刺隊淘汰，在今天登場的2026年選秀當中，以首輪第12順位拿下「西班牙巨塔」馬拉（Aday Mara），馬拉也被問到即將對付馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的感受。

NBA／名記曝熱火估計留不住鮑威爾 字母哥恐失去後場幫手

字母哥安戴托昆波將轉戰熱火，但球隊新賽季恐面臨後場主力鮑威爾的流失。據《ESPN》記者查拉尼亞報導，鮑威爾留隊機率不高，將成為自由市場的重要人選，可能影響熱火奪冠之路。

NBA／承認10年前當過柯瑞黑粉 勇士首輪新秀：我是厄文球迷

勇士隊在2026年選秀第11順位，相中密西根大學23歲前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg），即將和超級球星柯瑞（Stephen Curry）聯手，不過他今天受訪時坦言曾經超討厭柯瑞。

NBA／公牛隊史已有GOAT 「選秀四皇」之一威爾森豪語要成為下一位

公牛隊以第四順位挑選北卡羅來納大學前鋒威爾森，他展現自信目標成為NBA歷史最佳球員（GOAT），並表示公牛隊已有一位GOAT。威爾森在大學賽季表現出色，期待與新隊友攜手共建球隊未來。

NBA／巫師相中天才前鋒迪班薩 榮登2026年選秀狀元

美國職籃NBA華盛頓巫師在今天舉行的選秀會中，以第一順位選中身材高大的19歲天才前鋒迪班薩（Anicet "A.J." ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。