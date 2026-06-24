NBA／雷霆選秀拿「反斑馬專武」 西班牙巨塔馬拉：會準備好對決

雷霆隊今年季後賽遭馬刺隊淘汰，在今天登場的2026年選秀當中，以首輪第12順位拿下「西班牙巨塔」馬拉（Aday Mara），馬拉也被問到，即將被拿來對付馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的感受。

現年21歲的馬拉身高221公分，站立摸高297公分創體測史上第2高紀錄。2025-26賽季效力密西根大學，場均上場23.4分鐘，就能貢獻12.1分6.8籃板2.4助攻2.6火鍋，幫助密西根奪下冠軍。

雷霆選下馬拉後，外界立刻聯想雷霆將用他來防守溫班亞瑪，外界更稱呼他為「溫班亞瑪防守者」。對此馬拉表示，「聽到這種說法不是壞事，我覺得這需要一些時間適應，但我很興奮。我很期待和他交手，當然也很期待在NBA打球，我覺得我會經常和他對上，如果不是在NBA，也會在國家隊，所以我很興奮，會準備好和他對決。」

馬拉自認能和雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）並肩作戰，「我認為我能和霍姆葛倫一起打球，我們可以同時上場，光就護框這點來說，這對球隊會非常有幫助。」

22歲高球商後衛斯蒂爾茲（Bennett Stirtz）。 歐洲新聞圖片社

雷霆還用第17順位+2個次輪選秀權換來第16順位，選下22歲的高球商後衛斯蒂爾茲（Bennett Stirtz）。雷霆目前後衛人才相當充足，包含亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、米契爾（Ajay Mitchell）、華勒斯（Cason Wallace）、麥肯（Jared McCain）、喬伊（Isaiah Joe）和托比奇（Nikola Topic）。如今又選進即戰力的斯蒂爾茲，後續可能會透過交易調整陣容。

斯蒂爾茲談到加入雷霆時說，「我覺得這個搭配再適合不過，這個組織以及周圍的人，全都是很好的人。我很喜歡奧克拉荷馬市，很期待和每個人建立關係，然後正式開始。」