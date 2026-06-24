NBA／承認10年前當過柯瑞黑粉 勇士首輪新秀：我是厄文球迷

勇士隊2026年選秀第11順位，選密西根大學23歲前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg），即將和超級球星柯瑞（Stephen Curry）聯手，不過他今天受訪時坦言，曾經超討厭柯瑞。

倫德伯格是一名大齡即戰力新秀，具備全能身手，2025-26賽季在密西根出賽40場，平均得到15.1分6.8籃板3.2助攻，外帶1.1抄截和1.2火鍋，三分命中率37.2%，幫助密西根奪冠。

密西根主帥梅伊（Dusty May）近日成獨行俠隊主帥，子弟兵強森（Morez Johnson）以第9順位加入獨行俠，倫德伯格第11順位加入勇士，馬拉（Aday Mara）第12順位被雷霆隊相中，讓密西根成為今晚最大贏家。

倫德伯格笑著解釋自己討厭柯瑞的原因，與2016年勇騎大戰有關，「這對我來說是一個回到原點的時刻。2016年，我是厄文（Kyrie Irving）的超級球迷，所以我以前很討厭柯瑞。」

不過倫德伯格現在已經不是柯瑞的黑粉，他說，「我見過他（柯瑞）幾次，他真的是位很好的人，能看著他做擅長的事，會是一種榮幸。」