NBA／名記曝熱火估計留不住鮑威爾 字母哥恐失去後場幫手

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）下賽季確定將轉戰熱火，不過他的新東家恐面臨戰力流失，《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，明星後衛鮑威爾（Norman Powell）極可能成為離隊人選，熱火已開始為無法留下他做準備。

查拉尼亞在談到熱火新賽季可能先發陣容時說：「我們大概可以先把鮑威爾從先發名單拿掉了，從薪資空間看來熱火要留下他非常困難，熱火預期休賽季他不會留在隊上，市場上也有不少球隊會對他感興趣。」

安戴托昆波被公鹿交易至熱火，將與阿德巴約（Bam Adebayo）組成「母巴配」明星前場組合，不過由於熱火在交易中共送出赫洛（Tyler Herro）在內等四名球員，因此還需透過補強重組陣容，預期新賽季先發陣容會經歷大洗牌。

鮑威爾本季剛繳出生涯最佳成績，場均可貢獻21.7分、3.5籃板與2.5助攻，投籃命中率47%，三分球命中率則是38%，也生涯首次入選明星賽，成為熱火重要得分點，休賽季他即將投身自由市場，假如最終熱火沒能留下他，恐讓安戴托昆波的熱火奪冠之路更加艱辛。