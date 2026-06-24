NBA／公牛隊史已有GOAT 「選秀四皇」之一威爾森豪語要成為下一位

北卡羅來納大學前鋒威爾森（Caleb Wilson）被公牛隊以第四順位挑走，這名19歲新秀受訪時難掩喜悅情緒，不僅喊出要成為歷史最佳球員（GOAT），更提到公牛隊史已經有一位GOAT，是時候再迎接下一位了。

威爾森在選後受訪時展現驚人自信，他說：「我想成為史上最偉大的球員，公牛隊史已經有一位GOAT了，所以現在該輪到下一位了。」威爾森先就讀北卡羅來納大學，如今再加入公牛隊，經歷與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）非常類似。

威爾森隨後也在社群平台貼出一張兒時身穿公牛球衣的照片，顯現自己從小就與球隊具備獨特情感，他在大學生涯僅打一個賽季便展現無窮潛力，大一場均可以攻下19.8分、9.4籃板、2.7助攻、1.5抄截與1.4阻攻全能數據，今年選秀會也被譽為「選秀四皇」其中一員。

公牛隊休賽季進入全新時代，包含總教練史普利特（Tiago Splitter）與副總裁葛拉罕（Bryson Graham）皆為新官上任，如今順利補進大物新秀威爾森，寄望他能與吉迪（Josh Giddey）和布澤利斯（Matas Buzelis）共組公牛建隊基石，終結漫長的重建黑暗期。