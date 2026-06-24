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NBA／被譽為新版T-Mac！迪班薩：14歲就知道自己是狀元

聯合新聞網／ 綜合報導
楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）。 法新社
楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）。 法新社

楊百翰大學前鋒迪班薩AJ Dybantsa）毫無意外成為2026選秀狀元，他受訪時直言，「沒想過自己順位會往下掉。」

迪班薩和堪薩斯大學後衛彼得森（Darryn Peterson）是今年狀元熱門，迪班薩一度被預測為榜眼，不過最終仍由迪班薩勝出。迪班薩受訪時說，「我就是非常有信心。我已經相信自己很久了，大概從9年級（14歲）開始，我就一直覺得自己是狀元，所以我其實沒想過自己選秀會往下掉。」

巫師連續3季至少輸64場，迪班薩加入後，預計聯手戴維斯（Anthony Davis）和楊恩（Trae Young），成為季後賽競爭者。迪班薩大一賽季展現領袖氣質，平均可攻下25.5分、6.8籃板、3.7助攻、1.1抄截，投籃命中率51%。迪班薩成為2001年布朗（Kwame Brown）和2010年沃爾（John Wall）後，巫師隊史第3位狀元。

沃爾上個月代表巫師出席選秀抽籤，給迪班薩高度評價：「當你得到像迪班薩這樣的球員，在我看來就像年輕版的麥格瑞迪（Tracy McGrady），他有急停跳投，運動能力超強，技能包也很完整。」

2026世足賽

AJ Dybantsa 迪班薩

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