快訊

西西里咖啡其實超肥？營養師揭真相 這3款看似健康卻害血糖飆

改善要等一年半…高鐵自由座旅客湧入對號車廂掀民怨 鐵道局要動了

等了5年終於改了！LINE「最困擾1功能」搬家 不會再誤觸

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／2026選秀前三順位出爐！狀元迪班薩、榜眼彼特森、探花布瑟

中央社／ 紐約24日綜合外電報導
迪班薩、彼特森與布瑟是今年的選秀狀元、榜眼與探花(由左至右)。 法新社
迪班薩、彼特森與布瑟是今年的選秀狀元、榜眼與探花(由左至右)。 法新社

美國職籃NBA華盛頓巫師在今天舉行的選秀會中，以第一順位選中身材高大的19歲天才前鋒迪班薩（Anicet "A.J." Dybantsa Jr.），讓他成為今年的選秀狀元。

綜合法新社與路透社報導，身高約203公分的迪班薩在楊百翰大學（Brigham Young University）美洲獅隊僅效力一個賽季後，便被巫師相中。

在2025-2026賽季中，迪班薩出賽35場，平均每場繳出25.5分、6.8個籃板及3.7次助攻的亮眼數據。

巫師沒意外以第一順位選中身材高大的19歲天才前鋒迪班薩，成為今年選秀狀元。 法新社
巫師沒意外以第一順位選中身材高大的19歲天才前鋒迪班薩，成為今年選秀狀元。 法新社

在進入NBA前，迪班薩在青少年籃球生涯中表現優異，曾帶領美國隊奪得2025年FIBA U19世界盃籃球賽冠軍，並榮膺該屆賽事的最有價值球員（MVP）。

迪班薩在獲選後隨即告訴體育頻道ESPN：「這對我而言意義重大…顯然這只是一個跳板，我還有很多工作要做。但這證明了我所有的努力、紀律以及所做出的犧牲。」

猶他爵士在第2順位（榜眼）選中來自堪薩斯大學（University of Kansas）的熱門新秀彼特森。 法新社
猶他爵士在第2順位（榜眼）選中來自堪薩斯大學（University of Kansas）的熱門新秀彼特森。 法新社

與此同時，猶他爵士在第2順位（榜眼）選中來自堪薩斯大學（University of Kansas）的熱門新秀彼特森（Darryn Peterson）。

與迪班薩一樣，這位身高約198公分的後衛在大學僅打了一個賽季便投身NBA，平均每場貢獻20.2分。

曼斐斯灰熊則以第3順位（探花）選中2026年全美大學年度最佳球員布瑟。 歐新社
曼斐斯灰熊則以第3順位（探花）選中2026年全美大學年度最佳球員布瑟。 歐新社

曼斐斯灰熊則以第3順位（探花）選中2026年全美大學年度最佳球員布瑟（Cameron Boozer）。

布瑟是曾兩度入選NBA全明星賽的名將卡羅斯．布瑟（Carlos Boozer）之子；老布瑟在NBA征戰13個賽季，曾效力於克里夫蘭騎士、猶他爵士、芝加哥公牛及洛杉磯湖人。

現年18歲的小布瑟在杜克大學（Duke University）效力一個賽季，先發出賽38場，平均每場攻下22.5分。

這位身高約206公分的新秀被許多人認為是今年選秀中天賦最出眾的球員，兼具全方位的球場技巧與強健的體魄。

2026世足賽

NBA

延伸閱讀

NBA／自曝未替任何球隊試訓 狀元熱門迪班薩：他們知道我能做什麼

NBA／傳承父親的精神？爵士榜眼可能選布瑟與傑克森互補

NBA／預測彼特森當狀元而不是迪班薩 選秀專家：球團不擔心健康問題

NBA／2026選秀首輪樂透區結果出爐 「4皇+4後衛」沒意外前8

相關新聞

NBA／選秀首輪樂透區結果出爐 4皇+4後衛毫無意外前8

2026年NBA選秀今天登場，結果一如外界預期，巫師隊選擇楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）當狀元，爵士隊挑中堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）為榜眼，杜克大學大前鋒布瑟（Cameron Boozer）成為探花加入灰熊隊。

NBA／承認10年前當過柯瑞黑粉 勇士首輪新秀：我是厄文球迷

勇士隊在2026年選秀第11順位，相中密西根大學23歲前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg），即將和超級球星柯瑞（Stephen Curry）聯手，不過他今天受訪時坦言曾經超討厭柯瑞。

NBA／公牛隊史已有GOAT 「選秀四皇」之一威爾森豪語要成為下一位

公牛隊以第四順位挑選北卡羅來納大學前鋒威爾森，他展現自信目標成為NBA歷史最佳球員（GOAT），並表示公牛隊已有一位GOAT。威爾森在大學賽季表現出色，期待與新隊友攜手共建球隊未來。

NBA／巫師相中天才前鋒迪班薩 榮登2026年選秀狀元

美國職籃NBA華盛頓巫師在今天舉行的選秀會中，以第一順位選中身材高大的19歲天才前鋒迪班薩（Anicet "A.J." ...

NBA／被譽為新版T-Mac！迪班薩：14歲就知道自己是狀元

楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）毫無意外成為2026選秀狀元，他受訪時直言，「沒想過自己順位會往下掉。」

NBA／勇士驚傳內鬨？老闆和總管選秀前激烈溝通畫面流出

勇士隊今天在2026年選秀第11順位，拿下密西根大學24歲前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg），勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）和總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）卻被鏡頭拍下，選前激烈爭執的畫面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。