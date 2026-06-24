NBA／2026選秀前三順位出爐！狀元迪班薩、榜眼彼特森、探花布瑟

美國職籃NBA華盛頓巫師在今天舉行的選秀會中，以第一順位選中身材高大的19歲天才前鋒迪班薩（Anicet "A.J." Dybantsa Jr.），讓他成為今年的選秀狀元。

綜合法新社與路透社報導，身高約203公分的迪班薩在楊百翰大學（Brigham Young University）美洲獅隊僅效力一個賽季後，便被巫師相中。

在2025-2026賽季中，迪班薩出賽35場，平均每場繳出25.5分、6.8個籃板及3.7次助攻的亮眼數據。

巫師沒意外以第一順位選中身材高大的19歲天才前鋒迪班薩，成為今年選秀狀元。 法新社

在進入NBA前，迪班薩在青少年籃球生涯中表現優異，曾帶領美國隊奪得2025年FIBA U19世界盃籃球賽冠軍，並榮膺該屆賽事的最有價值球員（MVP）。

迪班薩在獲選後隨即告訴體育頻道ESPN：「這對我而言意義重大…顯然這只是一個跳板，我還有很多工作要做。但這證明了我所有的努力、紀律以及所做出的犧牲。」

猶他爵士在第2順位（榜眼）選中來自堪薩斯大學（University of Kansas）的熱門新秀彼特森。 法新社

與此同時，猶他爵士在第2順位（榜眼）選中來自堪薩斯大學（University of Kansas）的熱門新秀彼特森（Darryn Peterson）。

與迪班薩一樣，這位身高約198公分的後衛在大學僅打了一個賽季便投身NBA，平均每場貢獻20.2分。

曼斐斯灰熊則以第3順位（探花）選中2026年全美大學年度最佳球員布瑟。 歐新社

曼斐斯灰熊則以第3順位（探花）選中2026年全美大學年度最佳球員布瑟（Cameron Boozer）。

布瑟是曾兩度入選NBA全明星賽的名將卡羅斯．布瑟（Carlos Boozer）之子；老布瑟在NBA征戰13個賽季，曾效力於克里夫蘭騎士、猶他爵士、芝加哥公牛及洛杉磯湖人。

現年18歲的小布瑟在杜克大學（Duke University）效力一個賽季，先發出賽38場，平均每場攻下22.5分。

這位身高約206公分的新秀被許多人認為是今年選秀中天賦最出眾的球員，兼具全方位的球場技巧與強健的體魄。