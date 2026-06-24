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NBA／勇士驚傳內鬨？老闆和總管選秀前激烈溝通畫面流出
勇士隊今天在2026年選秀第11順位，拿下密西根大學24歲前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg），勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）和總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）卻被鏡頭拍下，選前激烈爭執的畫面，引發球迷熱議。
勇士老闆拉卡柏過去指導球隊在選秀高順位，拿下中鋒威斯曼（James Wiseman）和前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），結果這兩人發展都不如預期，威斯曼已經淪為籃球浪人，庫明加則是始終未獲得重用，上季被交易至老鷹。
勇士選擇的倫德伯格是一名具備即戰力的大齡新秀，身高206公分，身手全能，有望一開季就進入勇士輪替陣容。
歷年NBA轉播單位都會拍攝球隊選秀當下的畫面，通常是開開心心，但這次意外拍到勇士老闆拉卡柏和總管鄧利維爭吵的畫面。外界推測，拉卡柏可能是想選高天賦的前鋒阿門特（Nate Ament）或中鋒馬拉（Aday Mara）。
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