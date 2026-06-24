NBA／2026選秀首輪樂透區結果出爐 「4皇+4後衛」沒意外前8
2026年NBA選秀今天登場，結果一如外界預期，巫師隊選擇楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）當狀元，爵士隊挑中堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）為榜眼，杜克大學大前鋒布瑟（Cameron Boozer）成為探花加入灰熊隊。
「選秀四皇」毫無意外前4，依序是巫師迪班薩、爵士彼特森、灰熊布瑟、公牛大前鋒威爾森（Caleb Wilson）。
5至14順位，快艇選擇後衛威格勒（Keaton Wagler）、籃網後衛小布朗（Mikel Brown Jr.）、國王控衛阿庫夫（Darius Acuff Jr.）、老鷹後衛佛萊明（Kingston Flemings）、獨行俠前鋒強森（Morez Johnson）、公鹿後衛布里斯（Brayden Burries）、勇士前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）、雷霆中鋒馬拉（Aday Mara）、公鹿前鋒阿門特（Nate Ament）、黃蜂長人史坦巴赫（Hannes Steinbach）。
灰熊將第16順位選秀權交易至雷霆，換來第17順位+2個二輪選秀權，灰熊再將17順位交易至活塞隊，換來22順位+3個二輪選秀權。
選秀首輪完整結果
1、巫師：迪班薩（AJ Dybantsa），前鋒
2、爵士：彼特森（Darryn Peterson），後衛
3、灰熊：布瑟（Cameron Boozer），大前鋒
4、公牛：威爾森（Caleb Wilson），大前鋒
5、快艇：威格勒（Keaton Wagler），後衛
6、籃網：小布朗（Mikel Brown Jr.），後衛
7、國王：阿庫夫（Darius Acuff Jr.），後衛
8、老鷹：佛萊明（Kingston Flemings），後衛
9、獨行俠：強森（Morez Johnson），大前鋒／中鋒
10、公鹿：布里斯（Brayden Burries），後衛
11、勇士：倫德伯格（Yaxel Lendeborg），前鋒
12、雷霆：馬拉（Aday Mara），中鋒
13、公鹿：阿門特（Nate Ament），前鋒
14、黃蜂：史坦巴赫（Hannes Steinbach），大前鋒／中鋒
15、公牛：斯溫（Dailyn Swain），側翼
16、灰熊（交易至雷霆）：斯蒂爾茲（Bennett Stirtz），後衛
17、雷霆（交易至活塞）：奧科里（Ebuka Okorie），後衛
18、黃蜂：安德森（Christian Anderson Jr.），後衛
19、暴龍：格雷夫斯（Allen Graves），前鋒
20、馬刺：昆坦斯（Jayden Quaintance），大前鋒／中鋒
21、活塞（交易至灰熊）：洛培茲（Karim Lopez），前鋒
22、76人：菲隆（Labaron Philon Jr.），後衛
23、老鷹：艾吉佛（Zuby Ejiofor），大前鋒／中鋒
24、尼克：
25、湖人：
26、金塊：
27、塞提：
28、籃網：
29、騎士：
30、獨行俠：
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