NBA／2026選秀首輪樂透區結果出爐 「4皇+4後衛」沒意外前8

勇士隊今天在2026年選秀第11順位，拿下密西根大學24歲前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg），勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）和總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）卻被鏡頭拍下，選前激烈爭執的畫面。

2026-06-24 10:12