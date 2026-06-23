NBA／熱火留得住維金斯和鮑威爾？美媒分析詹皇回鍋可能性

熱火隊今天發動大交易，換來｢字母哥｣安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），雖引進超級巨星，但陣容深度也大幅削減。《邁阿密先驅報》記者傑克森（Barry Jackson）撰文提到，41歲巨星詹姆斯（LeBron James）重返邁阿密的可能性。

熱火還在這筆交易得到長人波提斯（Bobby Portis），目前陣容包含安戴托昆波、波提斯、中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）、前鋒約維奇（Nikola Jovic）、搖擺人拉爾森（Pelle Larsson）、控衛米契爾（Davion Mitchell）、控衛史密斯（Dru Smith）和非主要輪替球員強森（Keshad Johnson）。

傑克森指出，熱火現在的重點是能否留下自由球員鮑威爾（Norman Powell），以及可能不執行球員選項的維金斯（Andrew Wiggins）。

雖然鮑威爾和維金斯都有缺點，但同時留下兩人是合理選擇，也是熱火最可能採取的路線，因為兩人都能補足熱火新陣容。

維金斯有可能執行下季價值3000萬美元的球員選項續留。不過對熱火來說最好的情況是，維金斯不執行合約，並同意起薪2200萬至2500萬美元區間的新多年合約，這對熱火很有幫助，因為在2億900萬美元第一層豪華稅線下，讓熱火有更多彈性簽下其他球員，包含鮑威爾。

如果維金斯執行合約，熱火很難提供起薪超過1400萬美元的合約，因為熱火被第一層豪華稅線限制，這就是留下鮑威爾的困難點，因此維金斯跳出合約並接受較低首年薪資，有助熱火重新簽下鮑威爾。

如果鮑威爾離隊，或維金斯跳出合約並轉投他隊，熱火將獲得1550萬美元中產特例，且不會超過第一層豪華稅。傑克森提到，熱火可嘗試用完整中產特例吸引即將成為自由球員的詹姆斯，但詹姆斯回歸熱火的機率被認為非常低。