NBA／字母哥被交易後 聯盟剩6人同隊10年以上未轉隊

公鹿隊今天將待了13季的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易至熱火隊，換回4名年輕球員、2026、2031和2033選秀首輪權、2030年首輪互換權，及2033年二輪選秀權。這也代表聯盟目前只剩下6名球員，待在同一支球隊超過10年且沒轉過隊。

字母哥和波提斯（Bobby Portis）被交易到熱火，換回赫洛（Tyler Herro）、韋爾（Kel'el Ware）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）、3首輪、1二輪和1首輪互換權，公鹿正式迎來「後字母哥時代」。

目前聯盟只有6人待在同支球隊超過10年，且沒有轉隊，包含勇士隊柯瑞（Stephen Curry）的17年、勇士隊格林（Draymond Green）14年、76人隊安比德（Joel Embiid）12年、金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）11年、太陽隊布克（Devin Booker）11年和塞爾蒂克隊布朗（Jaylen Brown）的10年。

值得一提的是，布朗近幾天成為字母哥交易案流言的一部份，最終交易案未發生，接下來是否會被塞爾蒂克交易，外界十分關注。

如果塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）和熱火隊阿德巴約（Bam Adebayo）下賽季沒離隊，這兩人將進入這份名單，待在同一支球隊10年且沒轉過隊。