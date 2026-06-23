NBA／美媒銳評字母哥交易案熱火獲A+完勝 公鹿被批「太晚出手」只拿B

密爾瓦基公鹿將當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）送往邁阿密熱火，這筆震撼聯盟的交易完成後，各界也隨即開始評價雙方得失，美國雅虎體育認為，熱火無懼付出大量資產，成功換來一名現役前五等級的超級球星，獲得A+評價；反觀公鹿雖然成功收回年輕球員與未來選秀權，但因錯失最佳出售時機，只得到B級評價。

這筆交易內容為公鹿送出安戴托昆波與波提斯（Bobby Portis），換回熱火後衛赫洛（Tyler Herro）、中鋒威爾（Kel'el Ware）、前鋒哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、新秀亞庫喬尼斯（Kasparas Jakučionis），以及今年選秀會第13順位、2031年與2033年無保護首輪籤、2030年首輪互換權與2033年次輪籤。

雅虎體育認為，公鹿是在困境中做出的合理止損。分析指出，公鹿其實早就該啟動交易字母哥的計畫，如果一年前就積極將他擺上談判桌，肯定會吸引更多球隊加入競爭、換回更豐厚的回報。但管理層遲遲不願做出決定，直到如今市場幾乎只剩熱火和波士頓塞爾蒂克兩大競爭者，談判空間已大幅縮小。

因此，雖然公鹿最終成功收進年輕即戰力和未來選秀資產，仍被認為是「把自己逼進不得不交易的局面」。評論指出，公鹿如今不該再回頭思考如果早點交易會發生什麼事，而是必須接受現實，專注打造下一個世代，因此給予B級評價。

至於熱火，這幾年布局終於開花結果，報導指出，邁阿密多年來一直在等待一位真正的超級球星，如今總算達成目標。雖然熱火一次送走大批年輕戰力，但最重要的是保住了禁區核心阿德巴約（Bam Adebayo），讓他跟字母哥組成聯盟最具破壞力的防守雙塔。此外，熱火也留下維金斯（Andrew Wiggins）、拉爾森（Pelle Larsson）、米契爾（Davion Mitchell）與約維奇（Nikola Jović）等輪替球員，未來仍有操作空間，能持續圍繞兩大核心補強陣容。

分析指出，熱火接下來最大的課題是補進更多外圍進攻火力，但這對熱火而言並不困難，因為接下來許多自由球員都有可能被這套具爭冠實力的新陣容吸引，願意以相對划算的價格轉戰南灘。

整體而言，熱火雖然付出不少優秀球員，但沒有犧牲真正不可取代的核心，卻成功換來一名正值巔峰的超級球星，美媒因此直接給出A+最高評價。