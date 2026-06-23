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NBA／尼克奪冠班底回來一人！多年合約續留法國前鋒迪亞瓦拉
據「紐約郵報」報導，尼克隊將以多年、總值1000萬美元合約，續留法國前鋒迪亞瓦拉（Mohamed Diawara）。
迪亞瓦拉是2025年選秀二輪第51順位選進的新秀，原本沒有預期他進入輪替陣容，但他12月中開始受到重用，12月30日打出賽季代表作，上場18分鐘就狂攻18分。
迪亞瓦拉總計出賽69場，平均得到3.6分，三分命中率37%。他身高206公分，原本就被認為有機會成為出色防守者，不過進攻端敢於出手三分的信心，對尼克來說是一大驚喜。
儘管例行賽表現優異，但迪亞瓦拉並沒有進入季後賽輪替名單，大多數時間都坐板凳。迪亞瓦拉上季年薪127萬美元全隊最低，如今有望獲得續約，不進入自由球員市場。
尼克明年有望帶著奪冠班底再戰，主力中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）和射手沙米特（Landry Shamet）將成為自由球員。儘管尼克老闆杜蘭（James Dolan）曾聲稱不會進入第二層豪華稅線，但聯盟內部很多人都懷疑，球隊奪冠後他是否真的會堅持這點。
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