NBA／「字母人生」落幕！熱火勝出關鍵曝光 綠衫軍出布朗仍被打槍

密爾瓦基公鹿與當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的13年合作正式畫下句點，而這筆震撼聯盟的交易背後，其實歷經長達一年多的角力。《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，安戴托昆波其實早在去年5月起就多次向球團喊出「吹密」，最終公鹿在邁阿密熱火和波士頓塞爾蒂克兩強競爭中，選擇接受熱火提出的未來資產方案。

根據《ESPN》報導，公鹿將字母哥和前鋒波提斯（Bobby Portis）送往熱火，換回赫洛（Tyler Herro）、威爾（Kel'el Ware）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis），以及今年選秀會第13順位、2031年與2033年無保護首輪籤、2030年首輪互換權，以及2033年次輪選秀權。雙方預計在美國時間7月6日正式完成交易。

《ESPN》詳細描述這場長達13個月的分手過程。報導指出，安戴托昆波與經紀人薩拉齊斯（Alex Saratsis）從去年5月到今年5月期間，曾在賽季前、賽季中與賽季後，多次向公鹿高層傳達希望分道揚鑣的訊息，而且未來不會再和球隊簽下長約。

儘管如此，公鹿過去一年始終拒絕放人，直到今年2月交易大限前，才開始聆聽其他球隊的報價。消息人士指出，字母哥心目中理想的下家包含熱火和塞爾蒂克，而紐約尼克也曾是他的首選之一，只是去年夏天，尼克與公鹿短暫接觸後便不了了之，雙方都認為彼此缺乏足夠誠意。

到了今年夏天，競爭最終縮小到熱火跟綠衫軍兩隊。其中，塞爾蒂克展現高度企圖心，甚至願意將2024年總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown）與2枚首輪選秀權擺上談判桌。

熱火成功搶下「字母哥」安戴托昆波。 路透

不過，公鹿最後還是選擇熱火方案，原因在於管理層希望球隊能保有更大的長期彈性，而不是再圍繞另一位高薪超級球星繼續「WIN NOW」。相較於塞爾提克以布朗為核心的即戰力組合，熱火提供更多年輕球員、受控合約與未來選秀資產，也更符合新任總教練詹金斯（Taylor Jenkins）的重建藍圖。

自從字母哥在2021年率隊奪下隊史50年來首座總冠軍後，公鹿接連在季後賽失利，近4年只贏過1輪系列賽，甚至連續3年一輪遊，本季更以32勝50敗無緣季後賽，讓安戴托昆波對球隊競爭力逐漸失去信心。

去年夏天，總管霍斯特（Jon Horst）還曾親赴希臘跟字母哥會面，試圖說服他球隊仍具爭冠實力，甚至為了簽下中鋒透納（Myles Turner）而裁掉里拉德（Damian Lillard）剩餘1.13億美元合約，但依舊無法改變字母哥的想法。

雖然字母哥去年開季時對外宣示忠誠，並表示「幾個月後改變主意也是人之常情」，但隨著公鹿戰績一路下滑，雙方裂痕也越來越大。尤其今年3月他膝蓋過度伸展受傷後，球團希望他提前關機，但安戴托昆波堅持復出，甚至一度引發聯盟調查，也讓內部關係更加緊張。

最終，公鹿共同老闆哈斯蘭（Jimmy Haslam）在今年5月為這場拉鋸戰設下最後期限，希望能在選秀會前做出決定，而答案如今也正式揭曉。