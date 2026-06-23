NBA／字母哥震撼交易轉戰熱火！公鹿換回赫洛等4人和多張選秀籤

NBA休賽季終於迎來最重磅交易案，《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，密爾瓦基公鹿正式送走當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），和波提斯（Bobby Portis）一同交易到邁阿密熱火，換回赫洛（Tyler Herro）、韋爾（Kel'el Ware）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis），以及3枚首輪、1枚次輪籤，宣告公鹿的字母哥時代畫下句點。

消息人士指出，這筆交易為兩隊直接完成的一對一交易，並沒有牽涉第三方球隊。不過預計交易正式生效時間為美國時間7月6日，因此仍保留未來擴大交易規模的彈性。交易內容方面，熱火除了送出4名球員之外，還把2026年NBA選秀會第13順位選秀權，以及2031年、2033年兩枚無保護首輪選秀權交給公鹿，同時附上2030年首輪互換權，以及2033年第二輪選秀權。

31歲的字母哥自2013年被公鹿以第15順位選進後，13個賽季來都效力同一支球隊，他生涯累積2座年度MVP，更在2021年帶領公鹿奪下睽違50年的總冠軍，並榮獲FMVP，奠定隊史傳奇地位。

不過，公鹿近年陣容逐漸老化，近幾季季後賽成績不如預期，也讓外界持續揣測球團是否會選擇重建，如今這筆交易也正式宣告球隊未來方向全面轉向。熱火隊總裁萊里（Pat Riley）過去30多年來，多次成功引進聯盟超級球星，包含詹姆斯（LeBron James）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、波許（Chris Bosh）、莫寧（Alonzo Mourning）、巴特勒（Jimmy Butler）等人，如今再度把安戴托昆波帶到南灘，希望打造新的爭冠核心。

未來字母哥將與熱火當家長人阿德巴約（Bam Adebayo）組成全新雙塔，讓原本競爭激烈的東區版圖再度出現變化。