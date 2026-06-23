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NBA／灰狼交易藍道後馬上有動作！5年1.12億美元續留多森姆
灰狼、籃網和公牛隊今天達成三方交易，灰狼送走明星大前鋒藍道（Julius Randle），隨後馬上與後衛多森姆（Ayo Dosunmu）達成5年1.12億美元合約，包含第5年球員選項。
根據薪資專家史密斯（Keith Smith）統計，多森姆的合約起薪預計為1930萬美元，完成這筆簽約後，距離奢侈稅線還有2750萬美元空間。
多森姆上季交易大限前被公牛交易至灰狼，他在灰狼出賽24場，平均得到14.4分4.2籃板3.5助攻，三分命中率41.4%。
多森姆季後賽更是大爆發，曾單場狂轟43分帶隊擊敗金塊隊，總計場均15.6分3.6籃板4.1助攻。在迪文森佐（Donte DiVincenzo）遭遇重傷後，多森姆將扮演重要角色。
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