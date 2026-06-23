NBA／灰狼為靈活性交易藍道！湖人薪資空間聯盟最多有望留里夫斯

灰狼、籃網和公牛隊今天達成三方交易，籃網用薪資空間吃下明星大前鋒藍道（Julius Randle）的合約，公牛則是吃下中鋒克萊克斯頓（Nic Claxton）的合約。目前湖人隊擁有5210萬美元薪資空間，躍居全聯盟最多。

灰狼交易後距離第一層豪華稅約5000萬美元，薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，灰狼可以續留多森姆（Ayo Dosunmu），同時使用1500萬美元中產特例，及550萬美元雙年特例，同時獲得3330萬美元的交易特例。

薪資專家史密斯（Keith Smith）指出，將里夫斯（Austin Reaves）和艾頓（Deandre Ayton）的球員選項納入計算後，湖人仍保有5210萬美元薪資空間，籃網目前剩下3610萬美元、公牛則是3250萬美元。

這代表湖人續留里夫斯機率增加，因為籃網如果要用頂薪簽下里夫斯，還要做其他交易清出薪資空間，其他球隊如活塞隊也是。