NBA／灰狼籃網公牛達成三方交易！明星大前鋒藍道被賤賣

灰狼、籃網與公牛隊進行三方交易，灰狼送走明星大前鋒藍道（Julius Randle）、2026選秀首輪28順位，得到籃網選秀二輪33順位。籃網得到藍道和灰狼首輪28順位。公牛得到中鋒克萊克斯頓（Nic Claxton）。

灰狼送走藍道、2026選秀首輪28順位，得到籃網選秀二輪33順位。籃網送走克萊克斯頓和33順位，得到藍道和28順位，公牛用空間吃下克萊克斯頓。

ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，灰狼釋放藍道剩餘2年的薪資，騰出大量空間為了續留後衛多森姆（Ayo Dosunmu），籃網得到3屆全明星藍道和首輪選秀權，公牛用空間吃下陣容最缺的中鋒，還剩下3000萬美元薪資空間。

藍道上季出賽79場，平均得到21.1分6.7籃板5.0助攻，合約還剩2年約6900萬美元，明年休賽季有球員選項。