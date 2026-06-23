聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／灰狼籃網公牛達成三方交易！明星大前鋒藍道被賤賣
灰狼、籃網與公牛隊進行三方交易，灰狼送走明星大前鋒藍道（Julius Randle）、2026選秀首輪28順位，得到籃網選秀二輪33順位。籃網得到藍道和灰狼首輪28順位。公牛得到中鋒克萊克斯頓（Nic Claxton）。
灰狼送走藍道、2026選秀首輪28順位，得到籃網選秀二輪33順位。籃網送走克萊克斯頓和33順位，得到藍道和28順位，公牛用空間吃下克萊克斯頓。
ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，灰狼釋放藍道剩餘2年的薪資，騰出大量空間為了續留後衛多森姆（Ayo Dosunmu），籃網得到3屆全明星藍道和首輪選秀權，公牛用空間吃下陣容最缺的中鋒，還剩下3000萬美元薪資空間。
藍道上季出賽79場，平均得到21.1分6.7籃板5.0助攻，合約還剩2年約6900萬美元，明年休賽季有球員選項。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。