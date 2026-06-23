快訊

孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給答案

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

成大碩士捐肝救父經濟陷困境 企業家豪氣幫付35萬元醫療費

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／不是因為73勝！ KD親揭當年轉戰勇士原因：覺得他們是「弱者」

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特（Kevin Durant）2016年季後轉戰勇士。 美聯社
杜蘭特（Kevin Durant）2016年季後轉戰勇士。 美聯社

2016年夏天杜蘭特（Kevin Durant）重磅加盟金州勇士，成為NBA史上最具爭議、也最具影響力的一樁自由球員案例。畢竟當時勇士才剛締造73勝9敗的聯盟歷史最佳例行賽戰績，外界普遍認為，杜蘭特是選擇加入一支已經強大到近乎無敵的超級球隊。不過多年後，他親自還原當年的真實想法，強調自己從未把勇士視為傳統豪門，而是一支「不被看好的弱隊（Underdog）」。

2016年季後賽，「73勇」夾帶超強氣勢殺進西區冠軍戰，面對當時由杜蘭特、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）領軍的雷霆，灣區大軍在系列賽1比3落後下大逆轉，該年休賽季，成為自由球員的杜蘭特轉戰勇士，也令外界掀起「打不過就加入他」的質疑聲浪。

杜蘭特近日在《Million Dollaz Worth of Game》Podcast節目中談起當年的選擇，他表示，自己做決定時，考量到的不是勇士那幾年的優異成績，而是整支球隊的歷史定位與文化氛圍，他說：「這支球隊過去從來不是一支長期贏球的豪門球隊。當我剛進聯盟的時候，根本沒有人喜歡勇士。直到現在，我還是把他們看成一支弱者球隊，因為我看的是整個球團的歷史，而不是最近5年的成就。」

杜蘭特進一步解釋，勇士不像洛杉磯或紐約那樣，自帶明星光環與市場優勢，反而讓他產生強烈的歸屬感，「從1950年代以來，勇士從來都不是那種年年稱霸聯盟的球隊，所以我認為他們是屬於弱者的一方，那種感覺很好，我覺得這就是我應該待的地方。不是洛杉磯，也不是紐約，就是這裡。」

當時外界也曾質疑，杜蘭特是因為與勇士主力球員私交甚篤，才選擇轉戰灣區，不過他也澄清，自己在加盟前幾乎與任何勇士球員都沒有私下往來，他說：「我跟勇士任何人都沒有特別的關係，不是大家想像的那種『去跟自己的兄弟組隊』。我跟格林（Draymond Green）從來不是好朋友，我跟柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）也沒有一起出去玩過，我是在加盟之後才真正認識他們。」

杜蘭特強調，真正吸引他的，是一支渴望贏球的球隊、一個舒服的環境，以及奧克蘭這座城市本身，「奧克蘭讓我想起華盛頓特區，感覺就像回到我熟悉的成長環境一樣」。

這場震撼加盟引起諸多議論，不過從結果來看，這次合作相當成功，勇士在2015年至2019年間，連續5年闖進總冠軍賽，建立近代NBA最具代表性的王朝球隊，在杜蘭特效力勇士短短3個賽季期間，幫助球隊奪下了2017、2018年兩座總冠軍，並連續兩年拿下FMVP，成為勇士王朝重要的拼圖。

2026世足賽

勇士 杜蘭特 NBA

相關新聞

NBA／巫師4年2.12億美元合約續留楊恩 下季陣容超豪華

巫師隊明星控衛楊恩（Trae Young）預計簽下4年2.12億美元合約，續留華盛頓，合約包含第4年球員選項，將與戴維斯（Anthony Davis）、薩爾（Alex Sarr）和新科狀元組成超強力陣容。

NBA／不是因為73勝！ KD親揭當年轉戰勇士原因：覺得他們是「弱者」

杜蘭特近日透露加盟金州勇士的真實原因，強調不把勇士視為豪門，而是「弱者」。他回憶道，環境與文化吸引他，並澄清加盟前與勇士球員並無私交，此決定最終助隊奪得兩座總冠軍。

NBA／放棄NCAA衛冕機會！ 傳密西根冠軍教頭梅伊接掌獨行俠兵符

NCAA冠軍教頭梅伊將接掌達拉斯獨行俠，結束前總教練基德的任期。獨行俠在重建中圍繞新人王佛雷格，梅伊以成功的戰術調度聞名，未來將進一步改變球隊格局。

NBA／灰狼籃網公牛達成三方交易！明星大前鋒藍道被賤賣

灰狼、籃網與公牛隊進行三方交易，灰狼送走明星大前鋒藍道（Julius Randle）、2026選秀首輪28順位，得到籃網選秀二輪33順位。籃網得到藍道和灰狼首輪28順位，公牛得到中鋒克萊克斯頓（Nic Claxton）。

NBA／字母哥交易案談判進入最終階段 綠衫軍和熱火二選一

據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）預計明天選秀前被交易，塞爾蒂克與熱火隊成為最終兩支候選球隊。 消息人士指出，公鹿已與塞爾蒂克和熱火進行認真交易談判，正權衡兩隊對安戴托昆波提出的截然不同報價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。