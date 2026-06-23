NBA／不是因為73勝！ KD親揭當年轉戰勇士原因：覺得他們是「弱者」

2016年夏天杜蘭特（Kevin Durant）重磅加盟金州勇士，成為NBA史上最具爭議、也最具影響力的一樁自由球員案例。畢竟當時勇士才剛締造73勝9敗的聯盟歷史最佳例行賽戰績，外界普遍認為，杜蘭特是選擇加入一支已經強大到近乎無敵的超級球隊。不過多年後，他親自還原當年的真實想法，強調自己從未把勇士視為傳統豪門，而是一支「不被看好的弱隊（Underdog）」。

2016年季後賽，「73勇」夾帶超強氣勢殺進西區冠軍戰，面對當時由杜蘭特、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）領軍的雷霆，灣區大軍在系列賽1比3落後下大逆轉，該年休賽季，成為自由球員的杜蘭特轉戰勇士，也令外界掀起「打不過就加入他」的質疑聲浪。

杜蘭特近日在《Million Dollaz Worth of Game》Podcast節目中談起當年的選擇，他表示，自己做決定時，考量到的不是勇士那幾年的優異成績，而是整支球隊的歷史定位與文化氛圍，他說：「這支球隊過去從來不是一支長期贏球的豪門球隊。當我剛進聯盟的時候，根本沒有人喜歡勇士。直到現在，我還是把他們看成一支弱者球隊，因為我看的是整個球團的歷史，而不是最近5年的成就。」

杜蘭特進一步解釋，勇士不像洛杉磯或紐約那樣，自帶明星光環與市場優勢，反而讓他產生強烈的歸屬感，「從1950年代以來，勇士從來都不是那種年年稱霸聯盟的球隊，所以我認為他們是屬於弱者的一方，那種感覺很好，我覺得這就是我應該待的地方。不是洛杉磯，也不是紐約，就是這裡。」

當時外界也曾質疑，杜蘭特是因為與勇士主力球員私交甚篤，才選擇轉戰灣區，不過他也澄清，自己在加盟前幾乎與任何勇士球員都沒有私下往來，他說：「我跟勇士任何人都沒有特別的關係，不是大家想像的那種『去跟自己的兄弟組隊』。我跟格林（Draymond Green）從來不是好朋友，我跟柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）也沒有一起出去玩過，我是在加盟之後才真正認識他們。」

杜蘭特強調，真正吸引他的，是一支渴望贏球的球隊、一個舒服的環境，以及奧克蘭這座城市本身，「奧克蘭讓我想起華盛頓特區，感覺就像回到我熟悉的成長環境一樣」。

這場震撼加盟引起諸多議論，不過從結果來看，這次合作相當成功，勇士在2015年至2019年間，連續5年闖進總冠軍賽，建立近代NBA最具代表性的王朝球隊，在杜蘭特效力勇士短短3個賽季期間，幫助球隊奪下了2017、2018年兩座總冠軍，並連續兩年拿下FMVP，成為勇士王朝重要的拼圖。