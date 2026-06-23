NBA／字母哥交易案談判進入最終階段 綠衫軍和熱火二選一

據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）預計明天選秀前被交易，塞爾蒂克與熱火隊成為最終兩支候選球隊。

消息人士指出，公鹿已與塞爾蒂克和熱火進行認真交易談判，正權衡兩隊對安戴托昆波提出的截然不同報價。

塞爾蒂克以5度入選明星賽的布朗（Jaylen Brown）為交易核心，這是一筆涉及兩大頂級球員互換的提案。熱火則向公鹿提出多名身背多年合約的球員，加上大量選秀資產，熱火今年選秀握有第13順位。

塞爾蒂克與熱火都是字母哥偏好的下家，公鹿預計不會在字母哥交易中納入第三隊，目前只專注與塞爾蒂克和熱火談判。查拉尼亞指出，如果布朗被交易到公鹿，將會選擇留隊。

塞爾蒂克上季主力球星泰托姆（Jayson Tatum）長期缺陣，布朗單核帶隊場均得到28.7分，打出56勝26的東區第2種子戰績，成為MVP討論人選之一。不過球季尾聲泰托姆回歸，塞爾蒂克反而在季後賽首輪遭76人隊爆冷淘汰。

熱火上季43勝39敗，去年將巴特勒（Jimmy Butler）交易到勇士隊後，一直在尋找能與阿德巴約（Bam Adebayo）搭檔的領袖級球星。