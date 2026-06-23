NBA／巫師4年2.12億美元合約續留楊恩 下季陣容超豪華

巫師隊明星控衛楊恩（Trae Young）預計簽下4年2.12億美元合約，續留華盛頓，合約包含第4年球員選項，將與戴維斯（Anthony Davis）、薩爾（Alex Sarr）和新科狀元組成超強力陣容。

楊恩拒絕執行4900萬美元的球員選項，改在自由球員市場開啟前，尋求一份長期合約。據ESPN報導，這份合約金額低於楊恩可與巫師簽下的頂薪，但等同他若加盟其他球隊，能拿到的最大合約。

楊恩去年受傷勢困擾，只在老鷹出賽10場，被交易到巫師後也只出賽5場，平均得到平均得到17.9分8.0助攻，投籃命中率45.8%，三分命中率33.8。

巫師已重建多年，上賽季已有不少年輕球員成長為主力，包含2024年榜眼長人薩爾、喬治（Kyshawn George）、強森（Tre Johnson）、萊利（Will Riley）和卡林頓（Bub Carrington），上季交易大限又得到楊恩和戴維斯，顯見重建即將告一段落。

明天將進行選秀會，巫師預計用狀元籤拿下楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）或堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson），將與楊恩、戴維斯和薩爾組成令人期待的陣容。