聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／巫師4年2.12億美元合約續留楊恩 下季陣容超豪華
巫師隊明星控衛楊恩（Trae Young）預計簽下4年2.12億美元合約，續留華盛頓，合約包含第4年球員選項，將與戴維斯（Anthony Davis）、薩爾（Alex Sarr）和新科狀元組成超強力陣容。
楊恩拒絕執行4900萬美元的球員選項，改在自由球員市場開啟前，尋求一份長期合約。據ESPN報導，這份合約金額低於楊恩可與巫師簽下的頂薪，但等同他若加盟其他球隊，能拿到的最大合約。
楊恩去年受傷勢困擾，只在老鷹出賽10場，被交易到巫師後也只出賽5場，平均得到平均得到17.9分8.0助攻，投籃命中率45.8%，三分命中率33.8。
巫師已重建多年，上賽季已有不少年輕球員成長為主力，包含2024年榜眼長人薩爾、喬治（Kyshawn George）、強森（Tre Johnson）、萊利（Will Riley）和卡林頓（Bub Carrington），上季交易大限又得到楊恩和戴維斯，顯見重建即將告一段落。
明天將進行選秀會，巫師預計用狀元籤拿下楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）或堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson），將與楊恩、戴維斯和薩爾組成令人期待的陣容。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。