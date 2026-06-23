NBA／放棄NCAA衛冕機會！ 傳密西根冠軍教頭梅伊接掌獨行俠兵符

《ESPN》最新報導指出，剛率領密西根大學勇奪NCAA冠軍的49歲名帥梅伊（Dusty May），即將接掌達拉斯獨行俠隊兵符，目前正敲定合約細節。消息一出為今年休賽季投下一顆震撼彈，同時改變美國大學籃壇與NBA版圖。

獨行俠在歷經慘澹的26勝56敗球季後，決定開除前總教練基德（Jason Kidd），如今將重建大任交給梅伊，而球隊未來將圍繞去年新人王佛雷格（Cooper Flagg）打造全新核心架構。

梅伊過去兩年執教密西根大學，在NCAA繳出64勝13敗成績，並在2026年帶隊奪下睽違已久的冠軍。在此之前，他也曾率領佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University）連續兩年闖進NCAA，並於2023年一路挺進最終四強，逐漸打響名號。

美媒指出，NBA一直都是梅伊感興趣的舞台，如今正式跨足職業籃壇，也讓他成為2019年前密西根主帥貝萊恩（John Beilein）轉投克里夫蘭騎士隊後，首位從NCAA直接跳槽NBA的現役大學總教練。若進一步回溯歷史，上一位奪冠後立刻轉戰NBA的大學教頭，已經是1988年帶領堪薩斯大學封王後離隊的布朗（Larry Brown），而最近一位曾拿下NCAA冠軍、後來執教NBA的名帥，則是2015年離開佛羅里達大學的多諾萬（Billy Donovan）。

獨行俠近年歷經巨大動盪，主因無非就是2025年2月將當家球星唐西奇（Luka Doncic）交易到洛杉磯湖人隊的操作，最終總經理哈里森（Nico Harrison）也在同年11月被開除。今年夏天，球團延攬前多倫多暴龍隊總裁尤吉里（Masai Ujiri）掌管籃球事務部門，隨後在主帥基德的合約還剩餘4年、薪資高達逾4000萬美元（約新台幣12億6713萬元）情況下，決定提前換帥。

《ESPN》提到，獨行俠在尋找新任總教練過程中，也曾探詢杜克大學主帥謝爾（Jon Scheyer）的意願，原因正是謝爾在大學時期曾經執導過佛雷格，但球團最終仍網羅了梅伊。

對於獨行俠而言，梅伊的執教風格正是球隊看中的特質，他不僅擅長臨場戰術調度，也以陣容建構能力聞名，尤其善於打造大型陣容。過去在密西根時期，他便成功反制近年盛行的小球風潮，經常安排多名長人同時上場，建立獨特競爭力。

值得一提的是，今年4月密西根冠軍遊行期間，校方體育主管曼紐爾（Warde Manuel）才公開宣布，梅伊已同意簽下能讓他「長留密西根很多年」的新合約。不過這份合約當時尚未正式簽署，之後也始終沒有對外公布，如今梅伊離隊，密西根大學也被迫啟動應變機制。根據NCAA規定，新任總教練上任或正式公布後5天，球員將開啟為期15天的轉學窗口，重新評估未來去向。