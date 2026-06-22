NBA／溫班亞瑪輸球未握手惹議 「尼克神偷」痛批缺乏運動家精神

年僅22歲的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在2025-26年賽季與馬刺寫下令人難忘的一年，帶領球隊在不被看好之下一路殺進總冠軍賽，成就已相當驚人。不過，隨著馬刺最終在總冠軍賽1比4敗給紐約尼克，他比賽結束後的舉動卻引發外界不少批評。

尼克在第5戰以94比90逆轉擊敗馬刺，拿下睽違53年的總冠軍。終場哨音響起後，溫班亞瑪與馬刺球員並未留在場上向尼克球員致意，而是直接轉身離開球場。這樣的反應很快引發討論，許多人認為馬刺沒有展現應有的運動家精神。

相較之下，尼克球星布朗森（Jalen Brunson）的舉動則是獲得不少肯定。這位最終拿下總冠軍賽MVP的後衛，在準備展開慶祝前，還先向馬刺總教練強森（Mitch Johnson）致意，展現對對手的尊重。

在外界持續批評溫班亞瑪與馬刺賽後沒有風度之際，尼克後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）也談到自己的失望。艾爾瓦拉多示，他對溫班亞瑪在總冠軍賽結束後沒有與自己和尼克球員握手感到不滿。

艾爾瓦拉多說：「溫班亞瑪是很棒的球員。我有複雜情緒，我也是競爭者，但我也喜歡直視我的敵人。我會正面看著他們，然後和他們握手。這顯然只是一場比賽。你不會喜歡那一刻，你輸掉尊嚴，輸掉生涯最重要的比賽，但你未來還會有更多時刻。」

他接著表示：「我覺得他那樣做，對我來說有點太誇張，因為我很喜歡他在比賽中的競爭方式。很明顯，有些人不喜歡他打得那麼強勢，但兄弟，我們就是要戰鬥，我們是為了某個目標而戰。在球場內，我覺得任何事情都可以；但離開球場，就該握手，互相致意，事情就是這樣。」

在艾爾瓦拉多之前，勇士球星格林（Draymond Green）也在自己的Podcast中，直接批評溫班亞瑪與馬刺沒有向尼克展現足夠的運動家精神。

「看到他們直接走下球場，真的讓人失望。我會把這歸咎於年輕。我也會歸咎於他們缺少一個領袖，去告訴他們：『嘿，這才是你該做的，不是直接走掉。』我會把責任歸在這裡。」格林批評道。

格林也強調，輸球也要有該有的方式。他說：「贏球有贏球的方式，輸球也有輸球的方式。直接走下球場，不看著擊敗你的人眼睛，這不是輸球應有的方式。我討厭這種事，我討厭看到有人這樣做。」