NBA／享受與厄文一對一單挑 唐西奇：是最美好的感覺

洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）生涯至今面對過許多頂級防守者與得分高手，但若談到一對一單挑，他心中最特別的對手，是前獨行俠隊友厄文（Kyrie Irving）。

唐西奇近日現身斯洛維尼亞舉行的The One錦標賽期間，接受當地媒體訪問時被問到，如果可以選擇一名最想一對一交手的球員會是誰，他毫不猶豫點名厄文。唐西奇表示，兩人在獨行俠時期曾經在訓練中多次對位，而厄文的單挑能力讓他印象深刻。

唐西奇說：「我們在訓練時打過很多次。有一個我曾經合作過的球員，和他對位真的很不可思議，那就是厄文。」他接著形容：「他真的是那種全世界都找不到第二個的一對一球員。和他交手，是最美好的感覺。」

唐西奇與厄文過去在獨行俠搭檔時，曾組成聯盟最具創造力的後場組合之一。兩人都具備頂級持球技巧、節奏變化與終結能力，也因此在訓練中彼此單挑，對唐西奇來說不只是競爭，更像是一種享受。即使如今唐西奇已轉戰湖人，他對厄文個人進攻能力的評價仍相當高。

另一方面，湖人也收到關於唐西奇健康狀態的重大好消息。根據報導，唐西奇已經從左腿後肌拉傷中完全恢復，結束漫長復健過程。

報導指出，唐西奇目前已獲准參與比賽與籃球訓練，且自5月28日起就已開始參加湖人的籃球活動。這對準備圍繞他打造新賽季陣容的湖人來說，是休賽季最重要的正面訊號之一。

唐西奇健康回歸，代表湖人可以更完整規劃新球季方向。球隊接下來的補強與陣容調整，勢必都會以最大化唐西奇的持球組織、進攻創造力與得分威脅為核心。