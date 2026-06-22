NBA／溜馬首輪籤送快艇只能當局外人 祖巴茲喊話拚出最佳狀態

在今年NBA選秀會上，溜馬沒有首輪選秀權，原因是他們去年與快艇完成交易，換來中鋒祖巴茲（Ivica Zubac），付出了今年首輪籤作為代價。

溜馬當時交易祖巴茲所送出的是「前4順位保護」首輪籤，原本他們希望在補強同時又能搶下今年天賦異稟的超級新秀，一舉兩得完成戰力大升級；然而溜馬的美好劇本卻敗在「手氣」。在樂透抽籤時，溜馬最終獲得第5順位，無奈將這枚首輪籤送給了快艇，落得空手而歸。

由於溜馬為了得到祖巴茲付出不低成本，球迷自然會期待他在新賽季繳出更多貢獻。近日，祖巴茲談到自己上季雖然與球隊合作時間有限，但那些實戰經驗仍讓他更了解溜馬體系，也會幫助他在新球季更快融入。

「那絕對有幫助，讓我感受到這支球隊想怎麼打球，包括比賽節奏、防守策略、防守輪轉。進攻端也是，他們希望我站在哪裡、希望我做什麼，所以那確實有幫助。」祖巴茲表示。

祖巴茲也談到自己這個休賽季的心態。對於一支理論上仍具備競爭力、希望再往前一步的溜馬來說，他知道自己需要扮演重要角色。他說：「我大概已經理解他們希望我做到什麼，而我有整個夏天可以讓自己進入生涯最佳狀態，為明年做好準備。」

儘管事情發展不如人意，但溜馬仍保有大部分2025年打進總冠軍賽時的核心陣容。如今祖巴茲被視為中鋒位置上的升級補強，如果他能完整融入體系，並在防守、籃板與禁區終結上發揮價值，溜馬下季仍有望重新回到東區競爭行列。