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NBA／巴瑞特傳成多方交易討論焦點 表態想終身效力家鄉暴龍

聯合新聞網／ 綜合外電報導
巴瑞特。 法新社
巴瑞特。 法新社

多倫多暴龍上季戰力有所提升後，季後賽首輪與騎士廝殺7場後飲恨淘汰，進入休賽季是否透過交易進一步補強陣容，也成為外界關注焦點。雖然暴龍是否會投入球星交易市場仍有待觀察，但陣中一名可能被擺上談判桌的球員，正是來自多倫多的前鋒巴瑞特（RJ Barrett）。

根據NBA記者史卡托（Michael Scotto）報導，巴瑞特已在多方交易討論中引起其他球隊興趣。現年26歲的巴瑞特即將進入價值2962萬美元的合約最後一年，這類到期合約向來容易吸引想調整薪資結構或補強即戰力的球隊。

上季效力暴龍期間，巴瑞特場均貢獻19.3分、5.3籃板、3.3助攻，投籃命中率49.1%，三分命中率33.9%。身為加拿大多倫多出身的球員，巴瑞特對暴龍自然有特殊情感，也多次表達希望續留家鄉球隊的意願。

「我想留在這裡，」巴瑞特說，「我就是這裡的人，誰不想在家鄉打球？當然，我想留在這裡。」

不過巴瑞特也坦言，他理解NBA是一門生意，但自己對續留暴龍的想法毫不掩飾。他表示：「我理解這是商業，但我想留在這裡，我不介意這樣說。我想待在這裡，我想在這裡度過我的整個職業生涯，我從來不想離開。我不覺得公開說出這件事有任何問題。不過這不是我能控制的事。我今年已經在球場上做好我的本分，之後也會繼續做好我的本分，希望事情最後能朝那個方向發展。」

對暴龍而言，巴瑞特既是具備得分能力的本土球員，也是陣中重要側翼戰力，但他的到期合約與不錯產能，也使他成為交易市場上具吸引力的籌碼。若暴龍希望透過交易升級陣容，或在薪資操作上保留更多彈性，巴瑞特的名字自然可能出現在談判中。

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