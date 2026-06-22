NBA／湖人圍繞唐西奇建隊 史馬特續留機率被看好高於艾頓

洛杉磯湖人預期將迎來一個忙碌的休賽季，其中最大問題仍是詹姆斯（LeBron James）進入自由市場前的未來動向。不過，詹姆斯並不是湖人陣中唯一可能投入市場的球員，艾頓（Deandre Ayton）與史馬特（Marcus Smart）也都握有球員選項。

近日，《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）分析史馬特與艾頓下季回到湖人的可能性，並指出湖人內部也曾討論希望球隊變得更年輕、更具運動能力。沃伊克表示，如果必須在兩人之間選一位較可能續留，他會偏向史馬特，因為他認為湖人更想要一名傳統型、適合搭配唐西奇（Luka Dončić）的中鋒。

當然，如果艾頓選擇執行兩年合約中的第2年球員選項，湖人仍會將他保留在名單上，史馬特的情況也相同。不過即便如此，若湖人能在交易市場或自由市場找到更理想的中鋒人選，球隊仍可能尋求交易艾頓，或調整他的角色與上場定位。

艾頓與史馬特上季都是湖人在買斷市場補進的球員，兩人最後也都成為球隊先發。沃伊克形容，這對湖人來說幾乎是「天降禮物」，因為他們幫助球隊度過從唐西奇交易前的舊陣容，銜接到未來新方向之間的過渡期。

對湖人而言，圍繞唐西奇的優勢與弱點打造陣容，已成為目前最重要任務。雖然艾頓上季表現並不差，但他並不完全符合過去最適合唐西奇搭配的中鋒類型。湖人若想最大化唐西奇的進攻影響力，勢必要尋找更能配合他持球、擋拆與空間需求的禁區人選。

至於史馬特，他的防守經驗、強悍球風與後場多功能性，可能更符合湖人想提升競爭力與陣容韌性的方向。尤其在球隊希望變得更年輕、更具運動能力的同時，如何平衡即戰力與未來彈性，將是湖人休賽季的重要課題。