快訊

擋不住逼宮！英國首相確定辭職，誰敢來挑戰大位？

赴日注意！颱風接續往日本跑 米克拉估周五通過日本琉球群島附近海域

梁文傑為失言致歉！買千支鳳梨釋迦冰棒謝罪...陳瑩虧：少去一次酒店可以買很多

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湖人圍繞唐西奇建隊 史馬特續留機率被看好高於艾頓

聯合新聞網／ 綜合外電報導
艾頓(右)與史馬特握有球員選項。 法新社
艾頓(右)與史馬特握有球員選項。 法新社

洛杉磯湖人預期將迎來一個忙碌的休賽季，其中最大問題仍是詹姆斯（LeBron James）進入自由市場前的未來動向。不過，詹姆斯並不是湖人陣中唯一可能投入市場的球員，艾頓（Deandre Ayton）與史馬特（Marcus Smart）也都握有球員選項。

近日，《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）分析史馬特與艾頓下季回到湖人的可能性，並指出湖人內部也曾討論希望球隊變得更年輕、更具運動能力。沃伊克表示，如果必須在兩人之間選一位較可能續留，他會偏向史馬特，因為他認為湖人更想要一名傳統型、適合搭配唐西奇（Luka Dončić）的中鋒。

當然，如果艾頓選擇執行兩年合約中的第2年球員選項，湖人仍會將他保留在名單上，史馬特的情況也相同。不過即便如此，若湖人能在交易市場或自由市場找到更理想的中鋒人選，球隊仍可能尋求交易艾頓，或調整他的角色與上場定位。

艾頓與史馬特上季都是湖人在買斷市場補進的球員，兩人最後也都成為球隊先發。沃伊克形容，這對湖人來說幾乎是「天降禮物」，因為他們幫助球隊度過從唐西奇交易前的舊陣容，銜接到未來新方向之間的過渡期。

對湖人而言，圍繞唐西奇的優勢與弱點打造陣容，已成為目前最重要任務。雖然艾頓上季表現並不差，但他並不完全符合過去最適合唐西奇搭配的中鋒類型。湖人若想最大化唐西奇的進攻影響力，勢必要尋找更能配合他持球、擋拆與空間需求的禁區人選。

至於史馬特，他的防守經驗、強悍球風與後場多功能性，可能更符合湖人想提升競爭力與陣容韌性的方向。尤其在球隊希望變得更年輕、更具運動能力的同時，如何平衡即戰力與未來彈性，將是湖人休賽季的重要課題。

2026世足賽

相關新聞

NBA／湖人圍繞唐西奇建隊 史馬特續留機率被看好高於艾頓

洛杉磯湖人預期將迎來一個忙碌的休賽季，其中最大問題仍是詹姆斯（LeBron James）進入自由市場前的未來動向。不過，詹姆斯並不是湖人陣中唯一可能投入市場的球員，艾頓（Deandre Ayton）與史馬特（Marcus Smart）也都握有球員選項。

NBA／老鷹第8順位選秀權太誘人 鵜鶘傳願討論墨菲交易案

亞特蘭大老鷹在2026年休賽季一開始就動作頻頻，先是以二輪選秀權向雷霆換來維金斯（Aaron Wiggins），率先啟動交易市場。如今看來，老鷹並不打算就此停手，據傳球隊正持續探索另一筆潛在交易，目標可能鎖定鵜鶘前鋒墨菲（Trey Murphy III）。

NBA／雷霆倒在溫班亞瑪前衛冕夢碎 格林鬆口氣：不想看別隊連霸

雷霆在2025-26年賽季挑戰二連霸失利，對勇士球星格林（Draymond Green）來說，這個結果讓他鬆了一口氣。

NBA／阿努諾比「神之補籃」球將拍賣 成交價上看300萬美元

紐約尼克在2026年總冠軍賽第4戰完成史詩級逆轉，其中阿努諾比（OG Anunoby）終場前1.2秒的致勝補籃，成為尼克封王之路經典畫面之一。如今，見證這記歷史性進球的比賽用球也即將進入拍賣市場，預料將吸引收藏家與尼克球迷高度關注。

NBA／暗指尼克奪冠是因為沒碰「完整溜馬」 哈利伯頓父親強勢下戰帖

紐約尼克在2025-26年賽季終於成功登上總冠軍寶座，終結長達53年的冠軍荒，不過溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的父親約翰（John Haliburton）並不認為尼克明年仍能坐穩東區王座。

NBA／老鷹兩枚二輪籤換來維金斯 雷霆緩和薪資壓力更騰出球員名額

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，老鷹正與雷霆敲定交易，將以兩枚二輪選秀權換來後衛維金斯（Aaron Wiggins）。這筆交易不僅讓老鷹補進一名具備冠軍經驗的年輕輪替戰將，雷霆也能藉此降低豪華稅壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。