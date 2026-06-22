NBA／老鷹第8順位選秀權太誘人 鵜鶘傳願討論墨菲交易案

亞特蘭大老鷹在2026年休賽季一開始就動作頻頻，先是以二輪選秀權向雷霆換來維金斯（Aaron Wiggins），率先啟動交易市場。如今看來，老鷹並不打算就此停手，據傳球隊正持續探索另一筆潛在交易，目標可能鎖定鵜鶘前鋒墨菲（Trey Murphy III）。

根據《Locked On Pelicans》Podcast主持人麥迪森（Jake Madison）透露，鵜鶘有意在今年選秀會中取得前10順位選秀權，而墨菲已成為與老鷹討論交易時被提及的重要名字。

老鷹目前握有今年選秀首輪第8順位，這支籤原本屬於鵜鶘，後來在去年涉及昆恩（Derik Queen）的交易中轉手至亞特蘭大。

麥迪森指出，目前已有多種圍繞墨菲設計的交易架構被討論，其中一種可能方案，是老鷹將庫明加（Jonathan Kuminga）送往紐奧良。他表示，鵜鶘願意聽取報價，是因為他們有明確想換回的東西或特定球員。

麥迪森說：「鵜鶘之所以願意聽，是因為他們想要某個特定回報。這是一支非常想要在這屆選秀拿到前10順位選秀權的球隊，不只是首輪籤，而是前10順位。他們顯然已經鎖定某位球員。鵜鶘確實正在和多支球隊討論，試圖取得首輪選秀權。」

他也補充：「我最近聽到的消息，是有人傳訊息告訴我這件事。之後我進一步打聽，也試著向其他人確認，得知鵜鶘確實已經和老鷹談過，內容涉及今年第8順位選秀權。」

墨菲目前被視為交易市場上最受關注的名字之一，也吸引多支具備競爭力的球隊追求。現年26歲的他是典型優質3D側翼，具備外線投射、防守能力與持續成長空間。剛結束的2025-26賽季，墨菲打出生涯最佳表現，場均繳出21.5分、5.7籃板、3.8助攻，三分命中率達37.9%。

鵜鶘上季曾拒絕多隊對墨菲提出的交易詢問與興趣，但如今情況似乎出現變化。據傳鵜鶘在這個休賽季已對送走墨菲抱持開放態度，近期勇士也曾被傳出與這位上升中的側翼猛將有所連結。

老鷹今年休賽季已經補進維金斯，若能進一步說服鵜鶘放手墨菲，將讓亞特蘭大的補強更具震撼力。對老鷹而言，墨菲不僅能提升外圍火力與側翼防守，也能讓球隊在東區競爭中增加一名正值上升期的即戰力。